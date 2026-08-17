Klassik trifft im Haus Laaerberg auf Innovation

Mit einem außergewöhnlichen Konzertnachmittag begeisterte das Wiener Ensemble The Erlkings im Haus Laaerberg. Im Rahmen des Kultursommer Wien präsentierten die Musiker bekannte Kunstlieder in überraschend neuem Gewand.

Musik verbindet im Grätzl

Insgesamt 29 Gartenkonzerte bringen den Kultursommer Wien heuer in die Häuser zum Leben. Im Garten des Hauses Laaerberg kamen Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende sowie Gäste aus der Nachbarschaft zusammen. Die naturnahe Umgebung unweit des Kurparks Oberlaa bot dafür den passenden Rahmen.

„Besonders schön war zu sehen, wie neugierig und offen das Publikum auf dieses außergewöhnliche Konzertformat reagiert hat. Musik kann überraschen, inspirieren und neue Zugänge eröffnen.“

…freute sich Direktorin Sabine Schratt.

Kunstlieder neu entdeckt

The Erlkings sind für ihre innovativen Interpretationen klassischer Werke bekannt. Bryan Benner, Ivan Turkalj, Simon Teurezbacher und Thomas Toppler ließen Kompositionen von Franz Schubert, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven und Joseph Haydn neu erklingen.

Mit Gesang, Gitarre, Cello, Tuba und Schlagzeug verlieh das Ensemble den bekannten Kunstliedern eine frische und ungewöhnliche Klangfarbe. Musikalische Präzision, große Spielfreude und die Nähe zum Publikum machten das Konzert zu einem besonderen Erlebnis – sowohl für Klassikfans als auch für neugierige Ersthörerinnen und Ersthörer.

Weitere Konzerte folgen

Auch in den kommenden Wochen stehen in den Häusern zum Leben weitere Gartenkonzerte auf dem Programm. Der Eintritt ist kostenlos, willkommen sind neben den Bewohnerinnen und Bewohnern auch externe Gäste. Bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in die Innenräume verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Alle Termine sowie Informationen zur Anmeldung gibt es hier.