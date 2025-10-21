Im Herbst verwandelt sich der 12 Hektar große Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach in eine Welt voller Magie und Mystik.

Happy Halloween! Wenn sich der Herbstnebel über die Bucklige Welt legt, verwandelt sich der Eis-Greissler Erlebnispark in eine mystische Bühne für das wohl schaurig-schönste Familienevent des Jahres: Die Gruseltage vom 25. Oktober bis 2. November 2025 locken mit spektakulären Live-Shows, interaktiven Erlebnisstationen und kreativen Mitmachangeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Auf dem Programm stehen Highlights wie „Rubis Gruselzirkus“, inszeniert vom „Das Supertalent“-Finalisten FAB FOX, die charmant-chaotische Show des tollpatschigen „Vampir Hasenzahn“, interaktive Abenteuer, ein packendes 5D-Gruselkino, das spektakuläre „Wheel of Death“ – und natürlich köstliche Halloween-Eis-Specials, wie z.B. die Gruselknödel, die das Fest auch kulinarisch verzaubern.

Tickets ab 13 Euro auf www.eis-greissler.at