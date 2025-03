Demokratie im Grätzl: Cafés für Mitbestimmung im Gemeindebau

Bis zum 20. Mai lädt das Nachbarschaftsservice wohnpartner zum Austausch in die 14 Demokratie-Cafés ein. Ziel ist es, die Bewohner des Wiener Gemeindebaus zum offenen Dialog über Demokratie, Mitbestimmung und das Zusammenleben zu ermutigen.

Die Demokratie-Cafés zeigen: Jeder kann zur Stärkung demokratischer Werte beitragen – und das direkt vor der eigenen Haustür.

Demokratie beginnt im Alltag

Demokratie ist weit mehr als Wahlen und politische Institutionen. Sie bestimmt, wie wir miteinander umgehen, Konflikte lösen und Entscheidungen treffen. „Teilnahme heißt Teilhabe“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Besonders in Wien, das aktuell als Europäische Demokratiehauptstadt ausgezeichnet wurde, sei es entscheidend, dass alle sich einbringen und ihre Anliegen vertreten. Die Demokratie-Cafés bieten dafür eine Plattform und zeigen, dass politisches Engagement nicht erst bei Wahlen beginnt, sondern im direkten Umfeld.

Informationen und Mitgestaltung

Neben Diskussionen über Demokratie vermitteln die Cafés auch praktisches Wissen zur Wien-Wahl am 27. April. Wer ist wahlberechtigt? Wie funktioniert die Stimmabgabe? Antworten darauf gibt es in entspannter Atmosphäre, ergänzt durch interaktive Quizze mit Gewinnmöglichkeiten. Zudem werden bestehende Mitbestimmungsprojekte vorgestellt: So hat die Hausverwaltung „Wiener Wohnen“ ein Mitbestimmungsstatut eingeführt, das es gewählten Mieterbeiräten ermöglicht, die Interessen der Hausgemeinschaft zu vertreten.

wohnpartner: Für ein gutes Miteinander

wohnpartner setzt sich aktiv für eine funktionierende Nachbarschaft ein. Claudia Huemer, Bereichsleiterin des Nachbarschaftsservices, betont: „Demokratie schafft Stabilität und sozialen Frieden, weil alle wissen, dass ihre Meinung zählt.“ wohnpartner fördert deshalb den respektvollen Dialog, unterstützt bei Konfliktlösungen und bietet umfassende Beratung für Mieter. Mit 29 Standorten in ganz Wien und vielfältigen Kontaktmöglichkeiten ist Hilfe stets in greifbarer Nähe.

Wohnpartner Wien

Tel.: 01/245 03–259 60) und per E-Mail unter office@wohnpartner-wien.at

Demokratie-Cafés-Termine im Überblick:

25. März 2025: 1100 Wien, Troststraße 14-16, 14–16 Uhr

28. März 2025: 1100 Wien, wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 10–12 Uhr

10. April 2025:

1100 Wien, wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Karl Wrba-Hof, Sahulkastraße 3-5, 12 – 13.30 Uhr

1020 Wien, wohnpartner-Lokal Engerthstraße 230, 10 – 12 Uhr

11. April 2025:

1090 Wien, Gallhof, Heiligenstädter Straße 4, 15.30 – 18 Uhr

1160 Wien, Matteotttiplatz, 15 – 17 Uhr

16. April 2025: 1100 Wien, Rechberggasse 16-20, 14 – 16 Uhr

24. April 2025:

1020 Wien, Natterergasse 2-4, 15 – 18 Uhr

1120 Wien, wohnpartner Lokal Meidling, Schönbrunnerstraße 259, 9 – 16 Uhr

25. April 2025: 1230 Wien, wohnpartner Grätzl-Zentrum Atzgersdorf, Steinergasse 36, 16 – 19 Uhr

6. Mai 2025: 1120 Wien, wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk, Am Schöpfwerk 29/14/R1, 15 – 19 Uhr

7. Mai 2025: 1210 Wien, Autokaderstraße 3 – 7, 16 – 18.30 Uhr

20. Mai 2025: 1220 Wien, Rennbahnweg 27, 16 – 17 Uhr