Beweg dich, Schätzchen: Kostenloses WiG-Sportprogramm

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG startet ab 26. März 2025 in sechs Bezirken ein buntes, kostenloses Bewegungsprogramm. Unter dem Motto „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ locken abwechslungsreiche Aktivitäten wie Grätzelspaziergänge, Yoga im Stehen, Ballspiele und Line Dance Jung und Alt gleichermaßen in Parks und auf öffentlichen Plätzen. Das WiG-Sportprogramm lädt zum Mitmachen, Entdecken und gemeinsamen Spaß haben ein – und das ohne jegliche Vorkenntnisse.

Mit dem Einzug des Frühlings erwacht nicht nur die Natur zu neuem Leben, sondern auch der Drang, sich aktiv und fröhlich zu bewegen. Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Wienerinnen und Wiener ein kostenloses Sport- und Bewegungsangebot direkt in ihre Wohnbezirke zu bringen. Ob in der Josefstadt, Simmering, Meidling, Penzing, Hernals oder Währing – hier ist für jeden etwas dabei, der Lust auf frische Luft und neue Begegnungen hat.

Frühlingsgefühle auf der Straße

Die Mitmach-Aktionen setzen genau dort an, wo das Herz der Stadt pulsiert. Geführte Grätzelspaziergänge bieten den idealen Einstieg, um sich in ungezwungener Atmosphäre einen Überblick über die örtlichen Bewegungsangebote zu verschaffen. Kleine Übungen an Zwischenstopps sorgen für zusätzlichen Spaß und bringen Schwung in den Alltag.

Bewegung mit Spaßgarantie

Ob Yoga im Stehen, schwungvolle Ballspiele oder der mitreißende Line Dance – die Aktionen versprechen nicht nur Bewegung, sondern auch jede Menge Gelächter. Unter der Anleitung erfahrener Übungsleiter und engagierter Vereine des ASKÖ WAT Wien entsteht ein Programm, das alle Altersgruppen abholt. Es braucht keinerlei Vorkenntnisse, denn Hauptsache: Gemeinsam aktiv werden und Freude an der Bewegung finden!

Gemeinsam aktiv in Wien

Das Projekt „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ ist Teil des umfassenden Programms „Gesunde Bezirke“ der WiG. Neben dem reinen WiG-Sportprogramm werden auch Themen wie seelische Gesundheit und Ernährung in den Fokus gerückt. Alle Termine und Bezirksinfos stehen im Download-Folder bereit und laden Wienerinnen und Wiener dazu ein, den eigenen Bezirk neu zu entdecken und sich gesund zu engagieren.

Alle Termine für Josefstadt, Simmering, Meidling, Penzing, Hernals und Währing in der aktuellen Broschüre „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!” zum Herunterladen oder online auf wig.or.at