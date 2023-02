Der fliegende Donaustädter holte WM-Gold für Wien

Von wegen Wiener Flachlandtiger – die Stadtadler beweisen, dass Wien auch im Skispringen ein Weltklasse ist. Louis Obersteiner, 18 Jahre und aus der Donaustadt, ist der erste Wiener mit einem WM Titel im Skispringen.

Überflieger

Nachdem Obersteiner im Dezember 2022 gleich zwei Alpencup-Springen in Seefeld gewonnen hat, schrieb er nun das Stadtadler-Märchen weiter. Bereits seit 11 Jahren ist der fliegende Donaustädter bei den Stadtadlern aktiv. In den letzten Jahren hat er sich schon als erster Wiener zum Schüler-Staatsmeister, zwei Mal zum Jugend-Staatsmeister und letztes Jahr zum Jugend-Olympiasieger gemacht. Nun schaffte der talentierte Louis das Unfassbare und holte den Weltmeister-Titel in die Hauptstadt.

WM in Whistler

(C) zVg: So sehen Sieger aus – die Stadtadler feierten in Kanada.

Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der Juniorinnen und Junioren im kanadischen Whsitler werden in Obersteiners noch jungen Karriere wohl als einen der wichtigsten und prägendsten Momente in Erinnerung bleiben. „Es ist einfach so cool, so unglaublich. Ich checks noch gar nicht. Letzten Winter Jugend-Olympia-Gold und jetzt sogar noch Junioren-Weltmeister. Jetzt haben wir den Beweis: Das geht auch als Wiener!“, strahlt der frischgebackene Goldmedaillengewinner Louis Obersteiner. Der Stadtadler schlägt im Team gemeinsam mit den beiden Tirolern Jonas Schuster und Stephan Embacher und dem Kärntner Julijan Smid zu: Mit 99,5 und 96,5 Metern fliegt er im Olympic Park der Spiele von 2010 in Vancouver nahe an die 100-Meter-Marke.

Fehlende Schanze

„Wir alle bei den Stadtadlern wissen, wie hart Louis für diesen Erfolg gearbeitet hat. Seine Familie und unsere Mädchen und Burschen im Verein haben alle in der Nacht im Livestream aus Kanada mitgefiebert. Er ist einfach ein Vorbild, der schon unseren Jüngsten zeigt: Es ist egal woher du kommst! Auch durch Louis ist Wien eben Wien“, freut sich der Vereinsvorsitzende Florian Danner.