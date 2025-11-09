„So frisch im Glas wie selten was“: Das Beste ist bei der Präsentation des jungen und frischen Jahrganges 2025 am 25. November gerade gut genug. Bereits einige Wochen zuvor wird der neue Jahrgang der Perchtoldsdorfer Weinhauer durch eine professionelle Verkostungskommission einer strengen Bewertung unterzogen. Dabei gibt es keine Sortenbeschränkung. Der junge Hiata überzeugt vor allem durch sein frisches Primärbukett. Heuer konnten an die 20 Betriebe mit ihren jungen Jahrgängen überzeugen. „Um unserem Publikum einen herrlichen Querschnitt des heurigen Jahrgangs bieten zu können, setzen wir höchste Maßstäbe“, bestätigt Perchtoldsdorfs Weinbauvereinsobfrau Christiane Distl.

„Der Junge Hiata stellt sich vor:“ Wer die besten jungen Jahrgänge der Perchtoldsdorfer Weinhauer verkosten möchte, hat am 25. November bei der traditionellen Jungweinpräsentation von 18 bis 22 Uhr im großen Festsaal in der Burg die Gelegenheit dazu. Zur Stärkung werden Brot, Käse und Speck gereicht. Für musikalische Unterhaltung sorgt „After Teatime“. Der Eintritt beträgt 25 € und beinhaltet einen 10 € Gutschein für einen Abhof-Verkauf, der bei allen „Jungen Hiata-Betrieben“ einlösbar ist.

Weitere Infos sind auf www.derjungehiata.at erhältlich.