Die „Glock’n“ läutet jetzt in der Kulturgarage Donaustadt

Der Rabenhof bringt noch mehr Kultur in die sogenannten Randbezirke – und jetzt stehen auch die Termine fest! „Das kann man als neuen Schritt für die Kulturstadt Wien bezeichnen“, frohlockte Bürgermeister Michael Ludwig bei der Präsentation des Projekts, bei dem das berühmte Theater im 3. Bezirk mit den Volkshochschulen kooperiert. Tradi­tionelle Erfolgsshows und Publikumslieblinge werden dabei kurz­fristig in den 21., 22. und ­23. Bezirk transferiert.

Katharina Straßer

Fest steht bereits, dass am ­5. 11. ab 19.30 Uhr Katharina ­Straßer & Band in der Kulturgarage Donaustadt, Am-Ostrom-Park 18, auftritt. Sie gibt dabei unter anderem „Expresso & Tschianti“von Josh., Marianne Mendts „Glock’n“ und andere Austro-Hits zum Besten. Am 17. 12. gastieren Christoph Grissemann und Dirk Stermann ­in derselben ­Location mit ihren „Gags, Gags, Gags“, ­ein Pflicht­termin für alle ­„Willkommen Österreich“-Fans. Und bitte gleich für 2023 ­notieren: Am 14. 1. kommt Andreas Vitásek mit seinem ­legendären „Herrn Karl“.