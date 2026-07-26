Bücher statt Blech! Straße wird auf den Kopf gestellt

Was sonst nur auf großen Festivals passiert, gibt es jetzt mitten in Wien – und völlig kostenlos! Am 12. September verwandelt sich die Zieglergasse in Neubau in eine riesige Open-Air-Bühne.

Mehr als 50 Autorinnen, Autoren, Musiker und Künstler übernehmen die Straße und machen sie zum wohl ungewöhnlichsten Kultur-Hotspot der Stadt.

Wo sonst spaziert, geshoppt oder Kaffee getrunken wird, wird plötzlich gelesen, diskutiert, musiziert und gefeiert. Über zehn Bühnen und Veranstaltungsorte, dutzende Programmpunkte und jede Menge prominente Namen sorgen dafür, dass sich die Zieglergasse für einen Tag in ein einziges großes Literatur-Festival verwandelt.

Bestseller-Autorinnen

Mit dabei sind unter anderem die Bestseller-Autorinnen Laura Freudenthaler, Milena Michiko Flašar, Ellen Dunne, Sandra Gugić und Verena Stauffer. Auch Hubert Weinheimer, Frontmann der Band Das Trojanische Pferd, greift zum Mikrofon – allerdings nicht nur zum Singen, sondern auch zum Lesen.

Den musikalischen Startschuss liefert Jazzmusiker Carlos Emilio, ehe am Abend Fuzzman mit seinem Schlusskonzert für den krönenden Abschluss sorgen soll.

Großes Kinderprogramm

Doch das Festival will nicht nur eingefleischte Bücherfans begeistern. Familien erwartet ein großes Kinderprogramm mit Mitmach-Lesungen und Workshops, während Besucher an den Ständen unabhängiger Verlage neue Bücher entdecken und mit Autorinnen und Autoren persönlich ins Gespräch kommen können.

Eintritt ist frei

Das Besondere: Der Eintritt ist den ganzen Tag frei. Die Veranstalter wollen Literatur aus den klassischen Lesesälen holen und dorthin bringen, wo das Leben spielt – mitten auf die Straße.

Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter sieht darin ein Erfolgsmodell: Die Zieglergasse sei längst zu einem Ort geworden, an dem Kultur, Begegnung und Inspiration ganz selbstverständlich zusammenfinden.

Literatur ist nicht fad

Wer glaubt, Literatur sei langweilig, dürfte nach diesem Tag seine Meinung ändern. Denn wenn eine ganze Straße zur Bühne wird, Autoren zwischen Cafés lesen und Tausende Besucher durch Wiens wohl literarischste Gasse flanieren, ist klar: Dieses Spektakel dürfte auch heuer wieder zu den außergewöhnlichsten Kulturereignissen des Jahres zählen.

Bild: Fürthner

Termin: Samstag, 12. September 2026

Uhrzeit: 14 bis 22 Uhr

Ort: Zieglergasse (zwischen froemmel’s conditorei und dem Literaturhaus Wien),

1070 Wien

Eintritt: frei