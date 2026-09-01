Im DSCHUNGEL WIEN übernehmen Kinder die Regie

Zum Auftakt der neuen Spielzeit gibt im DSCHUNGEL WIEN der Nachwuchs den Ton an: Von 19. bis 28. September gehört das Theater zehn Tage lang den jungen Besucherinnen und Besuchern.

Mitmachen, entdecken und staunen lautet dabei die Devise.

Kreativer Start

Bei der Eröffnung am 19. September können Kinder ab sieben Jahren selbst Lichtshows gestalten, Kostüme entwerfen, Regen zaubern oder auf der Bühne stehen. Bereits eine Stunde später feiern die gemeinsam entwickelten Ideen Premiere. Die kostenlosen Spielskulpturen von „MISFITS“ laden außerdem zum Spielen und Verweilen ein.

Am Abend eröffnet „DIE FESTUNG FÄLLT“, das Gewinnerstück der MAGMA-Nachwuchsförderung, die neue Spielzeit für Jugendliche. Spektakuläre Breakdance-Moves der „Unpredictables“ und eine gemeinsame Party sorgen im Hof für zusätzliche Stimmung.

„Das Programm lädt zum Zusammenkommen ein – getragen von der Lust am Spiel, am visionären Träumen und am Einfallsreichtum. Und selbstverständlich sollt auch ihr mitspielen“, betont die Künstlerische Leiterin Anna Horn.

Monster und Magie

Auch nach dem Eröffnungsfest bleibt es spannend: Am 26. September macht „MONSTERRRR!“ von TOBOSO Station im DSCHUNGEL WIEN. Hinter Klauen und Hörnern verbirgt sich ein eigenwilliges Monster, das sich auf die Suche nach Freundschaft begibt.

Am 2. Oktober folgt die Premiere der Koproduktion „GENIE“ mit theater.nuu. Im Mittelpunkt stehen eine Technikerin, eine fulminante Lichtshow und eine Hebebühne, die plötzlich ein überraschendes Eigenleben entwickelt.

Weitere Informationen: www.dschungelwien.at