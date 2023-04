dif23: Frauenpower gewinnt Nachwuchscontest

#dif23: Frauenpower beim Rock The Island Contest

Beim 13. Rock The Island Contest konnten sich mit RAHEL, KTEE und FELICIA LU gleich drei weibliche Acts unter den 250 Bewerbern durchsetzen. Die große Festbühne am Donauinselfest wird damit an allen drei Festivaltagen von jungen Frauen eröffnet!

Auch im heurigen Jubiläumsjahr schreibt die Donauinselfest-Familie die Förderung des heimischen Musiknachwuchses groß. Im Rahmen des Rock The Island Contests wurde wieder im ganzen Land nach musikalischen Ausnahmetalenten gesucht. Aus rund 250 Bewerber*innen hat eine Fachjury RAHEL, KTEE (am Video) und FELICIA LU zu den drei Siegerinnen gekürt.

Damit steht die 13. Ausgabe des Newcomer-Wettbewerbs ganz im Zeichen der Frauenförderung und sorgt für fulminante Frauenpower am Donauinselfest! Am 23., 24. und 25. Juni 2023 werden die jungen Künstlerinnen die größte Bühne, die das Donauinselfest zu bieten hat, eröffnen und ganz nach dem diesjährigen Motto #momentewiediese für einzigartige Gänsehautmomente sorgen.