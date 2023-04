Aufgepasst: Reisepass zeitnah beantragen

Bis zu den Sommerferien ist es zwar noch ein paar Wochen hin, die Zeit vergeht aber oftmals schneller als man denkt. Gerade wer eine Reise ins Ausland plant, sollte am besten jetzt prüfen, ob der Reisepass noch gültig ist und gegebenenfalls einen neuen Reisepass beantragen.

„Wer in den Sommerferien einen neuen Reisepass benötigt, sollte am besten möglichst bald zu einer der beliebig auswählbaren Pass-Servicestellen in den Magistratischen Bezirksämtern kommen“, empfiehlt der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Kosten

Die Ausstellung dauert rund fünf Arbeitstage. Ein neuer Reisepass kostet 75,90 Euro. Der Pass wird per Post an eine Wunschadresse im Inland zugestellt. Zudem gibt es die Möglichkeit einen Expresspass (Dauer rund 2 bis 3 Arbeitstage) bzw. Ein-Tages-Expresspass zu beantragen. Diese „schnelleren“ Varianten sind teurer und kosten 100 bzw. 220 Euro.

Reisedokumente können in den Wiener Pass-Servicestellen der Magistratischen Bezirksämter seit heuer wieder von Montag bis Freitag, im Zeitraum von 8.00 bis 11.30 Uhr, ohne Terminvereinbarung beantragt werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen konkreten Termin zu reservieren. Dies ist Montag bis Freitag von 12.00 bis 15.00 Uhr möglich – am Donnerstag bis 17.00 Uhr.