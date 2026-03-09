Bald ist die beliebte Party-Bim wieder am Ring unterwegs. Ausgestattet mit kabellosen Kopfhörern wird die musikalische Fahrt am 28. 3. zum einzigartigen Event. Die Fahrgäste entscheiden selbst über die Musikrichtung und können zwischen zwei DJ-Kanälen wechseln. Von House und Electro über HipHop und Pop bis hin zu Indie, 90s und All-Time Favorites – für jede Stimmung und jeden Geschmack ist etwas dabei. Von 20 Uhr bis 1 Uhr fahren die beiden Bims vom Karlsplatz über den Ring und enden wieder am Startpunkt.

Wer in einer der beiden Partybims dabei sein möchte, sollte nicht zu lange überlegen. Die Tickets waren im Vorjahr bereits sehr schnell ausverkauft, denn die einzigartige Mischung aus Party-Bim am Ring und Silent Disco sorgt für viel Begeisterung. Ab 16. März startet der Ticketvorverkauft.

Alles auf einen Blick:

Wann: Samstag, 28.03.2026 | 20:00 – 01:00 Uhr

Wo: Station Karlsplatz bei den Otto-Wagner-Pavillons, Endstelle 4A (Bus) | 1010 Wien

Der Kartenvorverkauf startet am 16. März 2026 um 09 Uhr.

Ein Ticket kostet 18 Euro und ist hier erhältlich: www.silentdisco.at/events-tickets

Mehr zur Silent Disco Bim und zu anderen WL x Events gibt’s hier: www.wienerlinien.at/wlx-events