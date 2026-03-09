Manchmal summieren sich die Geschichten des Lebens zu wahren Schätzen der Weisheit. In der Landstraße wurden drei besondere Jubiläen gefeiert, die Generationen verbinden: ein 100. und ein 102. Geburtstag sowie eine beeindruckende Juwelen-Hochzeit. Den Jubilaren wünscht das Wiener Bezirksblatt noch viele weitere schöne Jahre voller Liebe, Humor, Gesundheit und Lebensfreude!

100 Jahre voller Herzlichkeit

Theresia Schöbinger-Steinbrecher feierte kürzlich ihren 100. Geburtstag – ein stolzes Alter, das sie mit Charme und Herzenswärme erfüllt. Drei Töchter, sieben Enkel und fünf Urenkel schenken ihr liebevolle Momente und füllen das Haus mit Lachen und Freude.

„Hier spürt man sofort, wie viel Liebe in dieser Familie steckt“, schwärmt Bezirksvorsteher Erich Hohenberger nach seinem Gratulations-Besuch. Frau Schöbinger-Steinbrecher ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Lebensfreude jung hält. Für die kommenden Jahre wünscht ihr Bezirks-Chef Hohenberger Gesundheit, viele glückliche Stunden im Kreise der Familie und noch unzählige Gründe zum Lächeln.

72,5 Jahre gemeinsame Wege

72,5 Jahre Ehe – eine Zahl, die für Treue, Beständigkeit und Liebe steht. Gertrude und Konrad Schuster, die nur einen Häuserblock voneinander entfernt aufwuchsen, fanden erst bei gemeinsamen Wanderungen zusammen.

Aus Freundschaft wurde Liebe, aus Liebe eine lange, erfüllte Ehe. Ihre Juwelenhochzeit ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass die schönsten Wege oft gemeinsam gegangen werden. Bezirksvorsteher Hohenberger gratulierte herzlich und wünscht dem Paar weiterhin Gesundheit, Freude und viele unvergessliche Momente auf ihren gemeinsamen Wegen.

102 Jahre Humor und Lebenslust

Mit 102 Jahren strahlt Ing. Kurt Minni eine Lebensfreude aus, die ansteckend ist. Drei Kinder, vier Enkel und sieben Urenkel schenken ihm täglich neue Freude. Bei einem persönlichen Besuch zeigte Herr Minni seinen unverwechselbaren Humor: er lacht gerne und oft – ein echter Jungbrunnen für die Seele.

Trotz seines hohen Alters bleibt er aktiv, erzählt Geschichten und inspiriert alle um ihn herum. Erich Hohenberger wünscht ihm für die kommenden Jahre vor allem Gesundheit, viele glückliche Momente im Kreis seiner Familie und weiterhin den Humor, der ihn so besonders macht.