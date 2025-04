Dolce Vita auf der Freyung: Barbaro feiert wie in Italien

Wer am 29. April durch den ersten Bezirk spaziert, landet mitten in Italien – zumindest für einen Tag. Die Wiener Gastro-Legende Barbaro feiert 40-jähriges Jubiläum mit einem Straßenfest der Extraklasse. Hausgemachte Pizza, Live-Musik und Amore liegen in der Luft – und ganz Wien ist eingeladen.

Ein runder Geburtstag, wie er italienischer nicht sein könnte: Die Familie Barbaro wird 40 – und lädt die Stadt zu einer großen Feier auf der Freyung ein. Was einst mit dem ersten Lokal „La Ninfea“ begann, ist heute ein kulinarisches Imperium mit Kultstatus. Das Jubiläum nehmen Luigi Barbaro und seine Familie zum Anlass, um Danke zu sagen – mit einer Hommage an italienisches Lebensgefühl, wie man es sonst nur südlich der Alpen kennt.

Mercato Barbaro: Von der Pizza bis zum Parmesanlaib

Die Freyung wird zur Genusspiazza: An verschiedenen Stationen gibt’s Live Cooking und Spezialitäten, die man sonst nur in Italien bekommt:

Pizza frisch aus dem Steinofen von Regina Margherita

Pasta im Parmesanlaib by Trattoria Martinelli

Gelato, Stracciatella & frischer Mozzarella – direkt vor den Augen der Gäste zubereitet

Tiramisu am Stiel , Aperitivi, italienischer Kaffee – und natürlich Vino

Ergänzt wird das Ganze durch einen charmanten Blumen- und Gemüsemarkt mit authentischen Produkten

Bühne frei für italienische Leidenschaft

Für Stimmung sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm auf der Barbaro Main Stage. Ab 13 Uhr gibt’s Italo-Vibes mit dem Duo Italiano, später folgen Live-Acts wie Domenico Limardo und Erik Arno. Am Abend heizen dann Stars wie Sandra Pires, Louie Austen, Jengis und Lady and the Keys ein – bis die Piazza tanzt.

Ein Fest für Genießer, Familien und Freundeskreise

Ob mit Kindern, der besten Freundin oder den Kollegen aus dem Büro – dieses Fest ist für alle. Es wird gekocht, getanzt, gelacht und gefeiert. Fotospots, Überraschungen und viel Amore inklusive. Und das Beste: Der Eintritt ist frei – ganz ohne Anmeldung.

Save the Date:

Datum: Dienstag, 29. April 2025

Ort: Freyung, 1010 Wien

Uhrzeit: Tagesprogramm ab 13 Uhr | Abendprogramm ab 18 Uhr, Eintritt frei