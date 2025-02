Donaustädter SPÖ-Bezirkschef steht hinter Ernst Nevrivy

Nach dem Rascheln im Blätterwald wollte es das Wiener Bezirksblatt genau wissen und hat in der Donaustadt nachgefragt, wie es denn um den amtierenden Bezirksvorsteher stehen würde.

Wiener Bezirksblatt exklusiv: Der Donaustädter SPÖ-Bezirksparteichef Josef Taucher steht voll und ganz hinter seinem Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, dem ja eine Anklage der Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft ins Haus steht! ,,Er ist und bleibt unser Spitzenkandidat‘‘, meint Taucher, der als roter Klubobmann im Rathaus einer der einflussreichsten Politiker Wiens ist. ,,Und er wird auch erfolgreich sein: Wir hoffen auf 30 von 60 Mandate im Bezirk.‘‘

