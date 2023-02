Klimaaktivisten blockierten Verkehr am Westbahnhof

Auch am Mittwochmorgen legten Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation in Wien den Verkehr lahm. Diesmal klebten sich die Aktivisten am Gürtel rund um den Westbahnhof auf die Fahrbahn.

Zweiwöchige Blockadewelle

Mittlerweile ist die Blockade aufgelöst, wie die Polizei Wien via Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Demonstranten klebten sich wie bereits in der Vergangenheit gegen 08:00 Uhr auf die Fahrbahn. Sie hielten Banner mit ihren zwei zentralen Forderungen – Tempo 100 auf den Autobahnen und ein gesetzliches Fracking-Verbot – in die Höhe. Es kam zu elf Festnahmen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die heutige Aktion ist die mittlerweile dritte Blockade in Folge. Die Organisation kündigte bereits im Vorfeld eine zweiwöchige Blockadewelle in Wien an. Diese startete mit dem Ende der Semesterferien am Montag rund um den Naschmarkt. Am Dienstag legten die Aktivisten den Verkehr beim Schloss Schönbrunn lahm.