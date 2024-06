Droht der Verlust der Mietwohnung? Die Stadt hilft!

Neue Wohnungsoffensive im Gemeindebau unterstützt Wiener bei drohendem Wohnungsverlust durch befristete Mietverträge. Dafür werden ab 1. Juli 1.000 Gemeindewohnungen zur Verfügung gestellt.

Um die Wiener bei der Bewältigung der Wohnkosten zu unterstützen hat die Stadt Wien in den vergangenen Monaten zahlreiche Maßnahmen gesetzt – von der Wohnbeihilfe NEU mit verbesserter Treffsicherheit und höheren Leistungen über den Gemeindebau-Bonus bis hin zum Einfrieren der Mieten im Gemeindebau für zwei Jahre.

Nun setzt die Stadt Wien gemeinsam mit Wiener Wohnen und der Wohnberatung Wien eine weitere Maßnahme im Kampf gegen zu hohe Wohnkosten. Denn ein wesentlicher Treiber dafür ist der Anteil befristeter Mietverhältnisse im privaten Mietsektor, der alarmierend steigt und die Situation am Wohnungsmarkt zusätzlich verschärft. Dafür stellt die Stadt im Rahmen einer Wohnungsoffensive im Zeitraum von 1. Juli bis 30. November 1.000 unbefristete Gemeindewohnungen mit 1 bis 3 Zimmern zur Verfügung.

„Immer mehr Wienerinnen und Wiener geraten am privaten Mietsektor durch befristete Mietverträge massiv unter Druck. Ein auslaufender Mietvertrag geht oft mit dem drohenden Wohnungsverlust einher. Leider schaut die zuständige Bundesregierung hier nur zu und schafft es nicht, die angekündigte überfällige Reform des längst veralteten Mietrechts umzusetzen. Aber in Wien lehnen wir uns nicht zurück, sondern wir starten jetzt eine Wohnungsoffensive. Als soziale Hausverwaltung springt Wiener Wohnen da ein, wo der private Mietsektor nicht mehr zeitgemäß ist – selbstverständlich mit unbefristeten Mietverträgen und ohne Zuschläge.“ so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein

Teilnehmen können alle Wiener die über einen befristeten Mietvertrag verfügen, der innerhalb der nächsten sechs Monate ausläuft und die Interesse an einer 1- bis 3-Zimmerwohnung haben. Wer die Kriterien erfüllt und sich anmeldet, erhält nach Prüfung der Angaben für drei Monate Zugang zur Online-Gemeindewohnungssuche der Wohnberatung Wien. Ein bestehendes Wiener Wohn-Ticket ist für diese Sonderaktion nicht Voraussetzung.

Nötig sind ein Mindestalter von 18 Jahren, zwei Jahre durchgehender Hauptwohnsitz an einer Wiener Adresse und eine österreichische Staatsbürgerschaft oder gleichgestellt, sowie das Unterschreiten der Einkommenshöchstgrenzen nach dem Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz (WWFSG) sind ebenso Voraussetzung, wie geklärte Familienverhältnisse – Ehepartner und Personen, die in einer aufrechten eingetragenen Partnerschaft leben, können nur gemeinsam einen Antrag stellen.

Interessierte können sich bei Fragen direkt an die Wohnberatung Wien wenden und sich auf der Website wohnberatung-wien.at vorab informieren.