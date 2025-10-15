„Wir haben damals auf dem Roten Nelken Ball getanzt – und dann sind wir einfach nicht mehr voneinander losgekommen.“

…erinnert sich Frau Dörsch mit einem Lächeln. Es war Jänner 1950, als sich ihre Wege kreuzten – und schon im Oktober desselben Jahres gaben sie sich das Jawort. Da der Bräutigam noch nicht volljährig war, musste sein Vater offiziell zustimmen – eine Formalität, die der jungen Liebe keinen Abbruch tat.

Der Dritte Landtagspräsident Prof. Dr. Mag. Gerhard Schmid würdigte das Paar bei der Feier:

„75 gemeinsame Ehejahre sind nicht nur ein seltenes Jubiläum, sondern auch ein starkes Zeichen für gegenseitigen Respekt und das Miteinander.“

„Wir hatten nicht viel – aber wir hatten einander“

Nach der Hochzeit lebte das junge Paar zunächst getrennt bei den Eltern, ehe sie im Februar 1951 ihre erste gemeinsame Wohnung bezogen. „Wir hatten damals nicht viel – aber wir hatten einander. Und das hat gereicht“, erinnert sich Herr Dörsch liebevoll an die Anfangszeit.

Zuhause im Haus Föhrenhof

Seit 2024 leben die beiden im Haus Föhrenhof, einem der 30 Häuser des Fonds Kuratorium Wiener Pensionist*innen-Wohnhäuser. Das Haus liegt idyllisch neben dem Lainzer Tiergarten – perfekt für die gemeinsamen Spaziergänge des Ehepaars.

„Wir freuen uns, dass sich das Ehepaar Dörsch bei uns so wohlfühlt und wir diesen besonderen Tag gemeinsam feiern dürfen.“

…gratuliert Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben.

Das Geheimnis einer langen Ehe

Natürlich wollten alle wissen: Was ist das Geheimnis einer so langen, glücklichen Beziehung?

„Miteinander reden – auch wenn man sich nicht immer gleich einig ist“, verrät Frau Dörsch.

Ihr Mann ergänzt: „Man muss sich immer wieder bewusst entscheiden, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Wenn man sich liebt, ist das gar nicht schwer.“

Auch Bezirksvorsteherin Mag.a Johanna Zinkl schloss sich den Glückwünschen an:

„Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist das Ehepaar Dörsch ein leuchtendes Beispiel dafür, worauf es wirklich ankommt: auf das Verbindende.“

Eine große Familie und viele schöne Erinnerungen

Fünf Kinder, zehn Enkelkinder und neun Urenkel zählen mittlerweile zur Familie Dörsch – und alle besuchen das Ehepaar regelmäßig. „Wir sind dankbar für alles, was wir gemeinsam erlebt haben, und freuen uns auf die Zeit, die noch kommt“, sagt Frau Dörsch. Ihr Mann ergänzt schmunzelnd: „Gesund bleiben und weiterhin zusammenhalten – das ist unser Wunsch.“