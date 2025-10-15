Vom 19. Mai bis zum 01. Juni verkaufte die Wiener Traditionsbäckerei DerMann den beliebten Cheesecake-Schneck für den guten Zweck. Nun überreichte Bäckermeister Michael Mann den gesammelten Spendenbetrag von 11.450 Euro an die Ronald McDonald Kinderhilfe.

Die Bäckerei DerMann mit Sitz im 23. Bezirk zeigte mit einer besonders süßen Wochenaktion erneut soziales Engagement: Der Reinerlös aller verkauften Cheesecake-Schneck‘n im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 01. Juni kam der Ronald McDonald Kinderhilfe zugute. Dabei kam ein beachtlicher Betrag von 11.450 Euro zusammen.

Die Wiener Traditionsbäckerei setzt sich seit Jahren für karitative Zwecke ein. „Es ist uns ein großes Anliegen, dort zu helfen, wo Unterstützung am dringendsten gebraucht wird. Mit unserer Cheesecake-Schneck-Aktion konnten wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden einen wertvollen Beitrag leisten“, erklärt Bäckermeister Michael Mann.

Die Ronald McDonald Kinderhilfe unterstützt Familien mit schwer kranken Kindern und bietet ihnen in herausfordernden Zeiten ein liebevolles Zuhause auf Zeit. So können Eltern während der medizinischen Behandlung in unmittelbarer Nähe zur Klinik wohnen und in schweren Momenten für ihre Kinder da sein. „Die Nähe der Familie ist ein wesentlicher Teil des Heilungsprozesses schwer kranker Kinder. Spenden wie jene von DerMann helfen uns dabei, die notwendigen Häuser zu betreiben und Familien diese wichtige Unterstützung zu ermöglichen. Wir sind sehr dankbar für die wertvolle Hilfe“, betont Karin Schmidt, Vorständin der Ronald McDonald Kinderhilfe.