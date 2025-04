Ehrenamt-Welttag: Positive Bilanz der Häuser zum Leben

Das Ehrenamt ist eine wichtige zusätzliche Säule bei der Betreuung von Senioren in den Häusern zum Leben und den Pensionistenklubs für die Stadt. Trotz eines allgemeinen rückläufigen Trends konnten die Häuser und Klubs die Zahl ihrer Ehrenamtlichen beinahe verdoppeln.

Ehrenamtliche werden bei den Häusern zum Leben umfangreich begleitet und geschult. Und auch die Ehrenamtlichen empfinden bei der Tätigkeit einen persönlichen Mehrwert: “Das Ehrenamt bedeutet für mich eine große Erfüllung”, so Barbara, Ehrenamtliche in den Häusern und Klubs. Jede Person, die sich mit Herz und Engagement einbringen möchte, ist in den Häusern zum Leben und den Pensionistenklubs herzlich willkommen.

Das wird Ehrenamtlichen geboten

* Einschulung und laufende Begleitung;

* kostenlose Teilnahme an Fortbildungen, Festen und Veranstaltungen;

* Haftpflicht- und Unfallversicherung.

Das machen Ehrenamtliche in Häusern zum Leben

* Begleitung von Seniorinnen und Senioren bei Alltagswegen;

* gemeinsame Aktivitäten wie Spaziergänge, Spiele etc.;

* plaudern, vorlesen, zuhören;

* Unterstützung bei neuen Technologien (z. B. Handy, Computer);

* Ausflugsbegleitungen;

* bei wienweiten sozialen Projekten mitwirken.

Sie wollen ehrenamtlich tätig werden? Wir freuen uns auf Ihr E-Mail: ehrenamt@kwp.at