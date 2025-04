1.100 Cheesesteak Sandwiches warten gratis in Favoriten

Am Samstag, den 26. April gehts rund in Favoriten. Philly Vienna eröffnet die zweite Filiale in Wien und feiert mit einer noch nie da gewesenen Aktion: Die ersten 1.100 Cheesesteak Sandwiches sind kostenlos!

Im ersten Wiener Gemeindebezirk, genauer gesagt an der Adresse Karlsplatz 3, befindet sich die erste Filiale von “Philly Vienna”. Erfolgsbedingt eröffnet nun der nächste Standort an der Adresse Favoritenstraße 84, denn der Hype um das Philadelphia Cheesesteak Sandwich, auch “Philly Cheesesteak” genannt, ist ungebrochen. Saftig gebratenes, dünn geschnittenes Steakfleisch, karamellisierte Zwiebeln und zart geschmolzener Cheddar Cheese in einem Sandwichbrötchen serviert.

Die Postleitzahl der neuen Filiale “1100” Wien. nehmen die Philly Chefs zum Anlass um ab 11 Uhr 1100 Cheesesteak Sandwiches zu verschenken!

Die Fakten im Detail