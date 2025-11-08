Beim Soft Opening am 3. November 2025 öffnete sich bei der Ljuba-Welitsch-Promenade in der Landstraße ein neues Kapitel der Begegnung. Der Klub+ All in Village3 lädt Menschen aller Generationen ein, gemeinsam Zeit zu verbringen, voneinander zu lernen und neue Perspektiven zu entdecken. Kreatives Gestalten, Bewegung oder gemütliches Plaudern bei Kaffee – hier steht das Miteinander im Mittelpunkt.

Neuer Treffpunkt für alle Generationen

All in Village ist weit mehr als ein klassischer Senior:innenklub. Unter dem Motto „Begegnung auf Augenhöhe“ kommen Kinder, Erwachsene und Senior:innen zusammen. Schwerpunkte sind Mobilität, nachhaltiger Lebensstil und das aktive Gestalten des Alltags.

„Besonders ist hier, dass wir mitten im 3. Bezirk, in einem modernen innerstädtischen Neubau, einen Generationenklub umsetzen können. „Wir gehen bewusst weg von reinen Senior:innenklubs und führen unterschiedliche Generationen zusammen – um Austausch zu fördern und Menschen vor Vereinsamung zu schützen.“

Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben

Damit entsteht ein lebendiger Raum, in dem Bewegung, Kultur und Kreativität Generationen verbinden.

Eine Bereicherung für die Landstraße

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger und Simon Bluma heißen Klubmitglieder und Neugierige herzlich willkommen. Die barrierefreie Begegnungsstätte bietet Raum für Bewegung, Austausch, kreative Formate und kulturelle Aktivitäten – ein besonderer Treffpunkt für das ganze Grätzl. So entsteht mitten im neuen Stadtteil Village im Dritten auch ein neuer Ort für gelebte Gemeinschaft.

Ich freue mich sehr, dass die Pensionist*innen-Klubs für die Stadt Wien mit dem Klub+ All in Village3 einen neuen Ort für alle Generationen geschaffen haben. Hier steht das Gemeinsame im Mittelpunkt, das ist eine große Bereicherung für die Landstraße.

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger

Große Eröffnungsfeier im Jänner 2026

Wer das Soft Opening verpasst hat, kann sich den 22. Jänner 2026 jetzt schon vormerken: Von 13 bis 17 Uhr wird offiziell eröffnet. Alle Klub-Mitglieder, deren Angehörige und Kooperationspartner:innen sind eingeladen, bei Musik, buntem Programm und Schmankerln auf die „Gute neue Zeit“ anzustoßen. Hier gilt: Alle Generationen sind willkommen – und jeder bringt etwas Besonderes mit.

Klub+ All in Village3

Ljuba-Welitsch-Promenade 12A/B, 1030 Wien

Montag bis Freitag, 9–17 Uhr

Tel.: 01/313 99 273 121

allinvillage3@kwp.at

Pensionist*innen-Klubs für die Stadt Wien

Häuser zum Leben