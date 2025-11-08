Zum zweiten Mal öffnet der 12 Hektar große Eis-Greissler Erlebnispark in Krumbach auch im Winter seine Pforten und verwandelt sich vom 21. November 2025 bis zum 11. Jänner 2026 in ein riesiges Lichtermeer, die Eis-Greissler Welt! Durch dieses „Lichterglanz Spektakel“ führt ein 1,5 Kilometer langer Lichterweg vollgepackt mit 300 phantasievollen und bis zu bis zu 8 Meter hohe Figuren und interaktiven Lichtinstallationen unterteilt nach 16 Themenwelten sowie mehr als 20 Attraktionen im ebenfalls geöffneten Erlebnispark.

„Die Lichtkunst soll ein Zeichen setzen für Freude und Zusammenhalt in der kalten Jahreszeit. Mit dem Lichterglanz Spektakel haben wir eine Winterwelt geschaffen, in der alle Generationen gemeinsam staunen, lachen und genießen können. Jedes leuchtende Detail, jede Attraktion ist von Herzen geplant und umgesetzt“, so die Eis-Greissler-Gründer Andrea und Georg Blochberger.

Eislaufen, Show und großes Winterkino in 5D

Beim Lichterglanz gibt es nicht nur viel zu sehen – man kann auch selbst aktiv werden. So lädt eine 700m² große Eislauffläche zum Pirouettendrehen und zu entspannten Runden ein. Der Schuhverleih ist, solange der Vorrat reicht, im Eintrittspreis inkludiert. Internationale Profi-Eisläufer stehen für Lernstunden bereit und zeigen in spektakulären Eislaufshows mehrmals täglich ihr Können – ein Highlight, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen verzaubert. „Wir bringen Weltklasse-Eiskunst nach Krumbach. Unsere Shows vereinen Bewegung, Musik und Licht zu einem Gesamtkunstwerk. Das ist die Magie, von der wir träumen“, so Andrea und Georg Blochberger.

Ein rasantes Erlebnis ist auch der 5D-Winterfilm im Flying Theater der Groß und Klein auf eine bewegte Abenteuerreise, bei der alle Sinne angesprochen werden, mitnimmt. Bewegliche Sitze, Wind-, Wasser- und Lichteffekte sowie der Duft von Lebkuchen garantieren, dass dieser Kinobesuch noch lange in Erinnerung bleibt.

Alle weiteren Infos unter www.eis-greissler.at