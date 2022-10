Ein Koloss gegen Hochwasser

Ein 14,25 Meter hoher und 30 Meter langer Stahlkoloss mit stolzen 250 Tonnen schützt den Hafen Albern nun vor Hochwasser! Was für uns alle gerade in Zeiten der Klima- und Wetterkrisen von besonderer Wichtigkeit ist: Denn damit ist der Warenumschlag in dem Getreide- und Baustoffhafen selbst bei schwersten und lang andauernden Unwettern auf lange Zeit gesichert. „Das ist ein weiterer Schritt, um diesen Hafen als europäischen Logistik- und Umschlagknoten weiter aufzuwerten“, freute sich auch Wirtschafts-Stadtrat Peter Hanke bei der Eröffnung.

Letzter Meilenstein

Und Innovations-Stadträtin Ulli Sima ergänzte: „Mit der Inbetriebnahme des Alberner Hafentors ist der vorerst letzte große Meilenstein im Wiener Hochwassser-Schutzsystem gesetzt.“