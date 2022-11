Ein wärmendes Zuhause auf Zeit

Soziale Kälte ist schlimm genug, aber wenn auch die Temperaturen sinken, wird es für wohnungslose Menschen doppelt schwer. Aus diesem Grund gibt es heuer bereits zum 13. Mal das Winter­paket des Fonds Soziales Wien.Heuer wurde es um 1.000 Plätze für obdachlose Männer, Frauen, Paare und Familien aufgestockt. Bis 2. Mai 2023 stehen somit insgesamt 1.750 Plätze in Tageszentren, Wärmestuben und Notquartieren zur Verfügung. „Gemeinsam sorgen wir dafür, dass in Wien niemand die kalte Jahreszeit auf der Straße verbringen muss. Sozialer Zusammenhalt und soziale Sicherheit sind nicht nur ob der aktuellen Krisen das Gebot der Stunde“, so Anita Bauer, Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien.

Mit der App aus der Kälte

Um zu helfen braucht es Hilfe. Ein wesentlicher Bestandteil des Winterpakets ist die KälteApp, die unter www.kaelteapp.wien gratis heruntergeladen werden kann. Jeder Wiener kann damit die Straßensozialarbeit von Obdach Wien informieren, wenn sie obdachlose Menschen auf der Straße sehen. Sozialarbeiter suchen die obdachlosen Personen auf, informieren über Angebote des Winterpakets, vermitteln Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe oder teilen Schlafsäcke aus.

Weitere Infos findet man jetzt unter www.­obdach.wien oder www.fsw.at.