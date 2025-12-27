Eine Nacht lang treffen Samt, Seide und glitzernde Pailletten auf Charleston, Chanson, Show und Elektro-Swing. Der „Concordias 1920er Silvesterball“ zelebriert den Jahreswechsel als große Zeitreise in die Goldenen 20er – mit Liebe zum Detail, kulinarischer Raffinesse und einem Programm, das nostalgisch verführt und mit modernen Akzenten begeistert. Nicht nur in Simmering weiß Conocordia Schlössl- und Cateringkultur-Inhaber Thomas Gailer, wie man ein Fest zu einem besonderen Erlebnis macht.

Zeitreise in die Goldenen 1920er

Wien, 31. Dezember. Ein Abend wie Gold, eine Nacht voller elektrisierender Spannung. Im historischen Palais Eschenbach lässt der „Concordias 1920er Silvesterball“ die Ära von Flapper Girls, eleganten Gentlemen und legendären Ballnächten wiederaufleben.

Conférencier Michael Schefts eröffnet den Abend musikalisch und führt gekonnt mit Charme durch das Programm. Gemeinsam mit Angelika Brandner und Sopranistin Katrin Targo erklingen Chansons, Wiener Melodien und Klassiker der 1920er- und 30er-Jahre. Zwei verführerische Burlesque-Shows von Lila Mae setzen glamouröse Akzente, bevor ab Mitternacht Elektro-Swing bis 2 Uhr früh das Publikum auf die Tanzfläche zieht.

Wiener Kulinarik auf Gala-Niveau

Kulinarisch wird der Ball zur Hommage an die Wiener Genusskultur. Nach Sektempfang und feinen Fingerfoodpralinen eröffnet ein opulentes Galabuffet den Abend: Ötscherblick-Beinschinken, Shrimpscocktail, Rote-Rüben-Carpaccio, vegane Kreationen und cremige Suppen stimmen auf die Hauptgänge ein.

Das Wiener Schnitzel vom Kalb bildet das Herzstück, ergänzt von gegrilltem Zander, Kärntner Kürbisnudeln und raffinierten vegetarischen Optionen. Das Dessertbuffet mit Kaiserschmarrn, Apfelstrudel und veganer Nussschnitte lässt keine Wünsche offen – laktose- und glutenfreie Varianten inklusive.

Mitternacht, Konfetti und große Gefühle

Punkt zwölf läutet ein Konfettifeuerwerk das neue Jahr ein. Die Bar öffnet mit Sekt, Wein, Longdrinks und einer stilechten Absinth-Bar, dazu wird traditionell Gulaschsuppe serviert. Im Ticketpreis von 290 Euro sind Galabuffet, Getränke bis 2 Uhr früh und das gesamte Entertainment inkludiert. Ein Dresscode im Stil der 20er-Jahre ist ausdrücklich erwünscht – für eine Silvesternacht, die Wien so elegant, ausgelassen und verführerisch zeigt wie selten.

Concordias 1920er Silvesterball

31.12.2025, Einlass ab 19.30 Uhr

Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11, 1010 Wien

Infos & Tickets: t.gailer@cateringkultur.at | www.cateringkultur.at