Abzocke: Fast 1 Milliarde Euro Übergewinne!

987 Millionen Euro Übergewinne bei den Energieversorgern im Jahr 2025 – und gleichzeitig kämpfen Familien, Pensionistinnen und Pensionisten sowie viele Betriebe weiterhin mit hohen Strom- und Heizkosten.



Das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen.



Wer einen lebensnotwendigen Bereich wie die Energieversorgung sicherstellt, hat auch eine soziale Verantwortung. Rekordgewinne dürfen nicht auf Kosten der Bevölkerung erzielt werden.



Jetzt braucht es Transparenz, faire Preise und eine wirksame Kontrolle. Die Menschen erwarten zu Recht, dass sinkende Energiepreise rasch weitergegeben werden – und nicht, dass Konzerne auf ihre Kosten immer höhere Gewinne einstreifen.