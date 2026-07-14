Lern-Ferien: Kinder-Uni begeistert 4.000 Jugendliche

Die Hörsäle gehören wieder den Kindern: Mehr als 4.000 junge Menschen zwischen sieben und zwölf Jahren studieren in den kommenden zwei Wochen an sieben Universitäten und Hochschulen der Stadt.

Sie sind winzig, mit bloßem Auge nicht sichtbar und doch unverzichtbar für das Leben auf unserem Planeten: Mikroben. Sie helfen bei der Verdauung, stärken das Immunsystem, halten Böden fruchtbar und beeinflussen sogar das Klima.

Das Startsignal

Mit der Eröffnungsvorlesung „Mikroben – klein, aber oho!“ fiel am 13. Juli der Startschuss für die KinderuniWien 2026. Wissenschafter zeigten die faszinierende Welt der Mikroben und wie sogenannte Mikrobiome das Zusammenspiel von Menschen, Tieren, Pflanzen und ganzen Ökosystemen prägen.

Auftakt mit der faszinierenden Welt des Mikrobioms (Bild: Kinder- und Jugendbüro der Universität Wien/APA Fotoservice/Hörmandinger).

Vision der KinderUni

„Seit 20 Jahren bringt das Kinder- und Jugendbüro mit Initiativen wie der KinderuniWien Kinder mit Wissenschaft in Kontakt und macht sie für sie erlebbar“, betont Karoline Iber, Geschäftsführerin des Kinder- und Jugendbüros der Universität Wien. „Wer früh erlebt, wie spannend es ist, Fragen zu stellen, kritisch zu denken und Zusammenhänge zu verstehen, kann Ideen und Visionen entwickeln, die weit über den Hörsaal hinausreichen. Genau darin liegt die Zukunftskraft der Kinderuni.“

Zwei Wochen lang können Mädchen und Burschen die Uni-Atmosphäre kennenlernen (Bild: Kinder- und Jugendbüro der Universität Wien/APA Fotoservice/Hörmandinger).

Breite Zusammenarbeit

Bis 25. Juli verwandelt sich die Stadt damit erneut in einen Campus für junge Wissenshungrige: Rund 4.000 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren besuchen Vorlesungen, stellen Fragen, diskutieren mit 600 Forschenden von sechs Universitäten, einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften und zwei Forschungseinrichtungen.

„Es freut mich besonders, dass sich eine Initiative, die an der Universität Wien ihren Anfang genommen hat, zu einer einzigartigen universitätsübergreifenden Erfolgsgeschichte entwickelt hat. Heute bündeln sieben Universitäten und Hochschulen ihre Stärken, um Kindern die Vielfalt der Wissenschaft näherzubringen. Die KinderuniWien ist damit ein beeindruckendes Beispiel dafür, was durch Zusammenarbeit über institutionelle Grenzen hinweg entstehen kann”, so Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien.

310 Lehrveranstaltungen

Die Kinderuni findet heuer in einem besonderen Rahmen statt: Das Kinder- und Jugendbüro der Universität Wien feiert sein 20-jähriges Bestehen. In Summe werden 370 Lehrveranstaltungen bis 25. Juli durchgeführt. Den Abschluss bildet die die traditionelle Sponsion im Großen Festsaal der Universität Wien.