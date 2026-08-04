Twin City Liner trotzt dem Donau-Niedrigwasser

Die Donau führt derzeit außergewöhnlich wenig Wasser. Während der Schiffsverkehr in einigen Abschnitten stark eingeschränkt ist, bleibt der Twin City Liner weiterhin regulär zwischen Wien und Bratislava unterwegs.

Geringer Tiefgang als Vorteil

An mehreren Messstellen liegen die Wasserstände laut der Wasserstraßenbetreibergesellschaft via donau deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Besonders betroffen sind die Wachau zwischen Melk und Krems sowie der Abschnitt östlich von Wien bis Bratislava.

Für den Twin City Liner stellt das Niedrigwasser aktuell jedoch kein Problem dar. Der Schnellkatamaran verfügt selbst bei einer Vollauslastung mit bis zu 250 Passagieren über einen geringen Tiefgang.

„In unserer 20-jährigen Betriebsgeschichte gab es noch keinen einzigen Tag, an dem der Twin City Liner wegen Niedrigwassers nicht gefahren wäre.“

…erklären die Geschäftsführer der Central Danube GmbH, Severin Leopold und Gerd Krämer.

Drei Verbindungen täglich

Auch Wien-Holding-Geschäftsführerin Karin Ramser betont die Vorteile der Bauweise: Der geringe Tiefgang ermögliche es, die Verbindung zwischen den beiden Donaumetropolen auch bei schwierigen Wasserständen aufrechtzuerhalten.

In der aktuellen Hauptsaison pendelt der Twin City Liner dreimal täglich zwischen Wien und Bratislava. Damit bleibt die Verbindung weiterhin eine verlässliche Möglichkeit für Tagesausflüge und Städtereisen.