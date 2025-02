Erhellend: 188 neue Leuchten im Rapid-Stadion

Rechtzeitig vor dem ersten Heimspiel nach der Winterpause wurden das neue LED-Flutlicht im Allianz-Stadion installiert. Damit können die Energiekosten gesenkt werden.

Bevor am Samstag um 17 Uhr das Match gegen Wolfsberg angepfiffen wird, geht den Rapidlern ein neues Licht auf. Ob die LED-Leuchten auch angenehmer für die Anrainer sind, wird sich weisen. Jedenfalls sind sie sparsamer und sorgen für weniger schädliche Emmissionen. Neben 188 neuen Beleuchtungskörpern wurden alle Verteilerkästen umgebaut und 15.000 Meter neue Zuleitungen gelegt.

Weniger Stromkosten

Der SK Rapid freut sich: “Mögen die grün-weißen Spieler um Kapitän Matthias Seidl mit dem neuen Licht einen noch besseren Durchblick auf das gegnerische Tor haben!” Wirtschaftsgeschäftsführer Marcus Knipping betont: “Die nicht unbeträchtlichen Investitionskosten werden sich bald amortisieren, unsere Stromkosten werden sich im Vergleich zum alten Flutlicht in diesem Bereich um mehr als ein Drittel reduzieren.”

Grün für Grün-Weiß

Also grüner Strom für Grün-Weiß – das passt perfekt nach Hütteldorf. Neben der aktuellen LED-Umrüstung gibt es zahlreiche E-Ladestationen in der Hütteldorfer Stadion-Garage, der Fuhrpark wurde umgestellt, eine Photovoltaik-Solarblume neben dem Stadion liefert grüne Energie und an Spieltagen sorgt der Einsatz von Mehrweg-Pfandbechern für weniger Müll.