Wien schaltet ab jetzt in den den Festmodus: Sobald der Eurovision Song Contest in der Stadt zu Gast ist, glänzt nicht nur die Stadthalle, eine ganze Metropole gerät in musikalische Hochspannung. Bürgermeister Michael Ludwig brachte es bei der Vorstellung des ESC-Programms auf den Punkt: Der ESC soll ein Fest für alle werden.

Als Bürgermeister ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir nicht nur für jene, die ein Ticket für die Stadthalle erwerben konnten, eine tolle Show abliefern. Ganz besonders wichtig ist mir, dass diese Veranstaltung für alle Wiener und für alle Besucher ein unvergessliches Ereignis wird – unabhängig ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Mit unserem Rahmenprogramm ist für alle etwas dabei. Wien ist nicht nur Host City, sondern vor allem eine Stadt des Friedens, des Zusammenhalts und des Miteinanders. Das spiegelt sich in jedem Programmpunkt eindeutig wider“,

sagt Bürgermeister Michael Ludwig.

Noch nie zuvor bot Wien einen derartig großen Potpourri an Orten mit entsprechenden Programmangeboten und Momenten, die Fans aus der ganzen Welt mitten in die Magie des größten Musikwettbewerbs ziehen. Vom Rathausplatz über Prater und Donau bis hin zu den Museen entsteht ein ESC-Erlebnis, das so vielfältig ist wie die Stadt selbst und so greifbar wie nie zuvor.

Größtes Side-Event-Programm macht Wien zur Bühne

Unter dem Motto „United by Music“ verwandelt „Vienna OffStage“ Wien in einen einzigen Erlebnisraum. 78 Events, 33 Institutionen, freier Eintritt: von Zumba mit ESC-Soundtrack über Einblicke in Weltmuseen bis zur Chance, die eigene ESC-Wurst am Würstelstand zu kreieren. Dazu gibt es 10.000 limitierte Vienna Experience Bags für Fans und Volunteers, eine Premiere in der ESC-Geschichte. Über den Fonds Soziales Wien bekommen 500 einkommensschwache Personen die Möglickeit, live bei einer der Shows in der Stadthalle gratis dabei zu sein.

Eurovision Village: ESC-Herzschlag am Rathausplatz

Das große ESC-Dorf wird heuer besonders spektakulär: Von 10. bis 17. Mai lädt das Eurovision Village täglich bei freiem Eintritt bis zu 15.000 Fans ein. 15 Screens, Public Viewings der Shows, Live-Acts, Ex-Teilnehmer*innen und internationale DJs sorgen für Festivalstimmung. Am Turquoise Carpet am 10. Mai erleben Fans alle 35 Delegationen hautnah – ein traditioneller Gänsehautmoment der ESC-Woche.

Ganz Wien im Rhythmus: Events für jeden Geschmack

Ob Disco Cruise auf der Donau, ESC-Kinderdisco, Senioren-Sing-Along in den Häusern zum Leben mit Monika Ballwein und Moderatorin Eva Pölzl, U-Bahn-Stars oder die kultige „WL x ESC Bim“ – 2026 feiert Wien im wahrsten Sinn überall. Dazu kommen 29 Public Viewings in der gesamten Stadt, ein kunterbuntes Fan-Programm im Eurofan House im Wien Museum und der EuroClub im PraterDOME als nächtlicher Hotspot für internationale Acts und Fans.

ESC im ORF: 100 Stunden live aus dem Glasstudio

Der ORF macht den ESC zu einem multimedialen Gesamterlebnis. Erstmals senden alle nationalen TV- und Radiosender unter einem Dach aus dem gläsernen Studio am Rathausplatz – dem „Wohnzimmer Österreichs“. Von Morgenshows über Vorabendmagazine bis zu Countdown-Sendungen und Live-Berichten reicht die Programmpalette. Online begleitet songcontest.ORF.at mit Infos, Porträts und Live-Tickern durch die gesamte Woche.

ESC im Stadtbild, Nachhaltigkeit und Welcome-Vibes

Mit beleuchteten Donaukanalbrücken, gebrandeten Straßenbahnen, ESC-Design an Trinkbrunnen, Mistkübeln – mit witzigen Sprüchen wie “Schmeiss like a Phönix” und “Waste and Love” – und an Schaltkästen ist die Vorfreude überall sichtbar. Gleichzeitig setzen Wien und ORF auf Nachhaltigkeit. Stadthalle und Village werden nach Green-Event-Kriterien zertifiziert, ein gemeinsamer Nachhaltigkeitsbericht folgt im Herbst. Und mit der Host-City-App „ivie“, Welcome Desks an allen Ankunfts-Hubs und englischen Durchsagen in den Öffis ist Wien bestens gerüstet, internationale Fans willkommen zu heißen.

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