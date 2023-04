Essen auf Rädern: Der kulinarische Helfer für jeden Tag

Mit Liebe gemacht, mit Liebe gebracht. Essen auf Rädern liefert frische, saisonale und köstliche Speisen und eine Portion Humor.

„Ein schmackhaftes Essen bringen, ein paar aufmunternde Worte und vor allem ein Lächeln auf den Gesichtern hinterlassen – das ist doch einfach toll,“ schwärmt Essen auf Rädern-Zusteller Angelo von seinem Beruf. Angelo ist Fahrradzusteller für Essen auf Rädern beim Samariterbund Wien.

Täglich frisch

Seine Liebe zu seinem Beruf erklären auch einige seiner Anekdoten: „Am schönsten ist für mich, die Freude in den Gesichtern unserer Kund:innen zu sehen, denen ich das Essen bringe. Für nicht wenige bin ich in der aktuellen Zeit zu einer vertrauten Person geworden. Es gibt so viele Erlebnisse, die meinen Job so besonders machen. Zu einer unserer Kundinnen konnte ich irgendwann nur noch sagen ,Bei Ihrem Lächeln brauche ich gar kein Ganglicht mehr aufdrehen.’ Und sie strahlte wirklich. Eine andere Kundin meinte einmal: ,Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil Sie bei mir vorbeigekommen sind.‘ Und von einem anderen Kunden bekam ich die Rückmeldung: ,Bleiben Sie genauso sympathisch und lustig wie Sie sind.‘ Diese und viele weitere Geschichten, sind einfach auch eine Bestätigung für mich und meine Arbeit, die ich mit (und von) ganzem Herzen tue.“

(C) Samariterbund Wien: Zusteller Angelo freut sich über glückliche Gesichter.

Die Zusteller:innen von Essen auf Rädern liefern täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, Speisen direkt und frisch an die Wohnungstür. Kund:innen können aus abwechslungsreichen Menüs aus frischen und saisonalen Zutaten, nach Wunsch mit Suppe und Dessert, wählen.

Bestellungen über shop-ear.samariterbund.net, telefonisch unter 01/89145-173 oder per E-Mail: ear@samariterbund.net

www.samariterbund.net/essen-auf-raedern