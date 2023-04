Erleichterung: Austria Wien erhält die Lizenz

Das Protestkomitee hat die vorgelegten Unterlagen und unsere rechtliche Argumentation beurteilt und dem Protest stattgegeben. Die Austria erhält damit in zweiter Instanz die Lizenz für die Saison 2023/24.

Eine Schreckensmeldung erhielt die Austria Wien und ihre zahlreichen-Fans im heurigen April. Die Österreichische Fußball-Bundesliga (Senat 5) hat damals nach der Prüfung und Evaluierung der von den Lizenzbewerbern abgegebenen Unterlagen die Lizenz-Entscheidungen für die Bundesliga-Saison 2023/24 getroffen und die Veilchen erhielten keine Lizenz! Eine Entscheidung, gegen die naturgemäß Einspruch erhoben wurde.

Heute kam die erlösende Nachricht. Das Protestkomitee hat die vorgelegten Unterlagen und die rechtliche Argumentation der Austria Wien beurteilt und deren Protest stattgegeben. Die Austria erhält damit in zweiter Instanz die Lizenz für die Saison 2023/24. Dazu Vorstand Gerhard Krisch: „Natürlich sind wir erleichtert, dass wir die Lizenz für die kommende Saison erhalten haben. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Partnern recht herzlich bedanken, die uns geholfen haben, die Alternativfinanzierung zusätzlich abzusichern, auch wenn wir – wie schon des Öfteren gesagt – davon ausgehen, diese zusätzliche Absicherung nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Die letzten Tage haben wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, dass wir auch schwierige Herausforderungen gemeinsam mit dem Netzwerk der Austria bewältigen können. Wir werden wie geplant unsere Ziele aus der Fortbestandsprognose konsequent weiterverfolgen, um die wirtschaftliche Stabilität der Austria sukzessive weiter zu verbessern.“

Rekord: 6.000 Mitglieder

Erstmals in der 112-jährigen Geschichte des Vereins zählt die Austria über 6.000 Mitglieder. Damit wurde die Anzahl binnen 13 Monaten verdoppelt – im März 2022 waren es erstmals 3.000. Mit durchschnittlich 11.224 Besuchern kann die Austria aktuell zudem den höchsten Zuschauerschnitt ihrer Bundesliga-Geschichte (seit Gründung der Bundesliga 1974/74) vorweisen und liegt damit auch deutlich vor der letzten Meistersaison (12/13: 10.295) und der ersten Spielzeit im neuen Stadion (18/19: 10.183).

Am 9. Mai findet das große Mitgliederfest statt, am 5. Mai jenes für die Löwen- & Jugendmitglieder. Wer dabei sein möchte und noch kein Mitglied ist, kann jetzt noch seine Mitgliedschaft (austria-mitglied.at) abschließen und sich anmelden. Diese Mitgliedschaft wird mit Start der neuen Saison automatisch verlängert.