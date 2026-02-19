Nach dem Zusperren der Kika-Filiale vor einigen Jahren war lange unklar, wer hier einzieht. Jetzt wissen alle Ottakringer, dass mit dem neuen Bauhaus auf mehr als 17.000 Quadratmetern eine Versorgungslücke für Handwerker geschlossen wird. Das Gebäude bietet viel Platz für eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Produkten für Heim und Garten.

Neues Shop-in-Shop-Konzept

Zuvor war ein höchst aufwändiger Umbau nötig, um den Standort auf den neuesten Stand zu bringen. Beheizt wird das neue Fachzentrum mittels Fernwärme und eine Photovoltaikanlage ist bereits in Planung. Einmalig in Österreich gibt es auch ein Shop-in-Shop-Konzept. Auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet die Firma Strauss Arbeitskleidung für Heimwerker und Profis an.

120.000 Produkte

Die nackten Zahlen sind jedenfalls beeindruckend: Drei Etagen mit einer Verkaufsfläche von 17.000 Quadratmetern bieten mehr als 120.000 Produkte. Mit 15 Fachabteilungen unter einem Dach in den Bereichen Werkstatt, Haus und Garten ist die Auswahl riesig. Rolltreppen und ein zusätzlicher Lift ermöglichen ein problemloses Einkaufen mit Einkaufswagen oder Rollstuhl.

Bezirk ist erfreut

Dazu kommt ein neues Bistro im 2. Obergeschoß und Parkmöglichkeiten in der eigenen Garage mit 170 Stellplätzen über die Seeböckgasse. Bei der Eröffnung mit dabei war auch Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp: “Herzlich willkommen in Ottakring und alles Gute!”