Gestohlene Fahrräder: Wer kennt diese Drahtesel?

Ein aufgebrochenes Fahrradschloss, mehrere abgestellte Fahrräder und ein E-Scooter – und zwei Männer, die sich auffällig dafür interessierten.

Aufmerksame Mitarbeiter der Wiener Stadtgärten haben am 12. Juli in den frühen Morgenstunden im Kardinal-Nagl-Park (3. Bezirk) offenbar den entscheidenden Hinweis geliefert, der die Polizei auf die Spur zweier mutmaßlicher Fahrraddiebe brachte.

Die Mitarbeiter beobachteten zwei Männer dabei, wie sie ein aufgebrochenes Fahrradschloss entsorgten. Anschließend nahmen die beiden drei Fahrräder und einen E-Scooter genauer unter die Lupe. Für die Stadtgärtner sah das verdächtig aus – sie verständigten die Polizei.

Diebesgut entdeckt

Kurz darauf waren Polizisten der Polizeiinspektion Fiakerplatz zur Stelle. Die Beamten nahmen die beiden bulgarischen Staatsangehörigen im Alter von 34 und 38 Jahren fest.

Bei den Verdächtigen fanden die Polizisten nicht nur die drei Fahrräder und den E-Scooter, sondern auch weiteres mutmaßliches Diebesgut. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt gebracht.

Wem gehören Fahrräder & E-Scooter?

Besonders spannend: Bislang konnte keines der sichergestellten Fahrzeuge einem Besitzer zugeordnet werden. Gesucht werden die Eigentümer folgender Gegenstände:

Schwarzes Bergsteiger-Fahrrad, Rahmennummer WK12880

Grünes KTM-Fahrrad, Rahmennummer 1174890

Weißes McKenzie-Fahrrad, Rahmennummer 114819

Plus: Schwarzer Xiaomi-E-Scooter, Seriennummer M0MJJ208L17141

Wer eines der Fahrzeuge als sein Eigentum erkennt, wird gebeten, sich persönlich oder telefonisch bei der Polizeiinspektion Fiakerplatz unter 01/31310-58317 zu melden.

Wichtig: Für die Herausgabe ist ein entsprechender Eigentumsnachweis erforderlich.