Ballon von Roncalli sorgt für Staunen im Prater

Ein Hauch von Zirkusnostalgie lag über dem Wurstelprater: Direkt vor dem Riesenrad präsentierte Roncalli erstmals in Wien seinen imposanten Heißluftballon „Roncalli 1976“.

Mehrere hundert Schaulustige verfolgten das Spektakel auf der Kaiserwiese.

Ein Riese erwacht

Mit 25 Metern Höhe und 21 Metern Breite zog der Ballon alle Blicke auf sich. Vor den Augen der Besucher wurde er mit heißer Luft gefüllt und langsam aufgerichtet. Besonders begehrt war ein Platz im Korb: Viele Gäste nutzten die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto mit dem Ballon und dem Wiener Riesenrad im Hintergrund.

Auch zahlreiche prominente Roncalli-Fans ließen sich das Schauspiel nicht entgehen. Unter ihnen waren Simone Lugner, Clemens Trischler, Mr. Austria Chris Dengg, Schauspieler Christoph Schlagenhaufen, Tamara Trojani und Konstantin Schenk, die Mentalmagier Anca & Lucca Lucian sowie Soul-Diva Dorretta Carter. Ebenfalls dabei: Le-Méridien-General-Manager Hanspeter Soller und Prater-Chef Alexander Ruthner.

Symbol der Fantasie

Für Roncalli ist der Heißluftballon weit mehr als ein spektakuläres Fotomotiv. Seit 2016 steht er als Markenzeichen des Circus für Leichtigkeit, Fantasie und Nostalgie. Der Name „Roncalli 1976“ erinnert an die erste Tournee vor mittlerweile 50 Jahren.

Ab 16. September gastiert der Circus mit seiner großen Jubiläumsshow am Wiener Rathausplatz. Danach geht es weiter nach Innsbruck und Linz.

Tickets sind unter www.roncalli.at erhältlich.