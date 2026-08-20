Mehr Züge zwischen Hauptbahnhof und Flughafen

Die ÖBB bauen die Verbindungen von Wien Hauptbahnhof zum Flughafen Wien nach dem Kabelbrand vergangene Woche aus.

Ab Freitag, 21. August, wird das bestehende Angebot mit zusätzlichen REX-Verbindungen zwischen Wien Hauptbahnhof und Flughafen Wien verstärkt. Gemeinsam mit den bereits verkehrenden RJ/RJX- und IC-Zügen steht Fahrgästen damit etwa alle 15 Minuten eine Zugverbindung zum Flughafen zur Verfügung.

Der Schienenersatzverkehr zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße bleibt weiterhin aufrecht. Ab Wien Geiselbergstraße steht den Fahrgästen die S7 für die Weiterfahrt zum Flughafen Wien und nach Fischamend zur Verfügung. Es wird weiters daran gearbeitet, dass ab 7. September die S7 von und bis Wien St. Marx wie geplant verkehrt.