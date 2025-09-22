Fairplay ist nicht nur im Sport das Um und Auf, sondern auch Voraussetzung für einen respektvollen Umgang mit seinen Mitmenschen. Dem FAIR-PLAY-TEAM wird deshalb in Mariahilf eine bedeutende Rolle zu teil – nämlich dafür zu sorgen, dass an öffentlichen Plätzen ein harmonisches Miteinander möglich ist. In den vergangenen 15 Jahren ist es dem Team gelungen, durch kontinuierliche Beziehungsarbeit Vertrauen zu Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aufzubauen und so zu wichtigen Ansprechpartner:innen im Bezirk zu werden. “Die Teammitarbeiterinnen und -mitarbeiter genießen hohe Akzeptanz und konnten aufgrund der intensiven Beziehungsarbeit eine gute Vertrauensbasis zu Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen schaffen”, bestätigt auch Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher.

Bürgerbeteiligung als Schlüssel

Ein zentraler Teil der Arbeit ist die aktive Einbindung der Bevölkerung bei der Gestaltung ihres Lebensumfelds. So bringen Menschen aller Altersgruppen regelmäßig Ideen ein, wie Parks und Plätze noch lebenswerter gestaltet werden können. Dieser direkte Dialog zwischen Nutzer:innen und Anrainer:innen stärkt die Identifikation mit dem jeweiligen Ort.

Jubiläumsfeier im Esterhazypark

Am 26. September feiert das FAIR-PLAY-TEAM sein 15-jähriges Bestehen mit einer Veranstaltung im Esterhazypark. Gemeinsam mit anderen Teams aus Wien wird zurückgeblickt – und zugleich ein Ausblick auf zukünftige Projekte gegeben. Damit die wertvolle Arbeit, die die Mitarbeiter:innen leisten, auch in Zukunft von Erfolg gekrönt ist.