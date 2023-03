Favoriten: Radwegnetz wird ausgebaut

Die Radwegoffensive sieht die Umsetzung zahlreicher weiterer Projekte im Radverkehrsnetz Favoriten vor. Ein weiterer Lückenschluss, der in Verbindung mit dem Lückenschluss Herndlgasse wirksam wird, entsteht in der Davidgasse. Hier wird ein 400 Meter langer und drei Meter breiter Zweirichtungsradweg zwischen Reumannplatz und Laxenburgerstraße errichtet. Bei der Davidgasse Ecke Neilreichgasse entsteht eine Anschluss-Stelle für eine weitere Nord-Süd-Verbindung: Künftig wird man Hier Richtung Norden über die Herzgasse/Hasengasse bis zur Erweiterung Landgutgasse gelangen. In dieser Gasse ist– genauso wie in der Laxenburger-Straße – aktuell ein Radweg in Bau und wird heuer fertiggestellt. Hier werden 30 neue Bäume gesetzt. Weitere Abschnitte in der Landgutgasse bis zum Anschluss Herzgasse Neilreichgasse folgen 2024. Auch entlang der Triesterstraße stadtauswärts wird ausgebaut: In der Hertha-Firnbergstraße und der Triester Straße südlich der Computerstraße werden baulich getrennte und damit sichere Zweirichtungsradwege gebaut. Das Nadelöhr Spinnerin am Kreuz wird sicherer gemacht.