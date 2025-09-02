Jeder Mensch träumt anders – und reist anders. Für die einen bedeutet Urlaub Entspannung unter Palmen, für andere beginnt das Abenteuer erst, wenn der Puls steigt.

Welcher Fernreisetyp sind Sie?

Der Genießer – Ruhe, Luxus und das süße Nichtstun

Sie lieben es, die Seele baumeln zu lassen, fernab vom Alltag? Dann sind Sie ein:e Genießer:in. Für Sie bedeutet Urlaub: feiner Sand unter den Füßen, türkisblaues Meer, eine Hängematte im Schatten und ein frischer Kokosdrink – serviert, nicht selbst gepflückt. Ob auf Bali, in Thailand oder den Inselparadiesen im Indischen Ozean: Hier verschmelzen Komfort und Natur zu einem Ort der vollkommenen Entspannung.

Mehr Inspiration

Der Abenteurer – Adrenalin, Bewegung und neue Horizonte

Wochenlang am Strand liegen? Für Sie undenkbar. Sie suchen das Außergewöhnliche, das Unbekannte, das Herzklopfen. Ob Safari-Erlebnisse in der Serengeti & Masai Mara, Surfen im Pazifik oder Trekking in den Regenwäldern Südostasiens – Sie sind dort zu Hause, wo das Abenteuer beginnt. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung, jeder Moment ein unvergessliches Erlebnis.

Mehr Inspiration

Der Entdecker – Neugier, Kultur und kulinarische Vielfalt

Sie möchten nicht nur reisen, sondern verstehen, erleben, eintauchen? Dann sind Sie ein:e Entdecker:in. Für Sie ist kein Tempel zu abgelegen, kein Markt zu bunt, kein Gericht zu exotisch. Ob Peru, Japan, Sri Lanka oder Vietnam – Sie suchen Begegnungen, Geschichten und Eindrücke, die bleiben. Ihre Reise ist eine Expedition in die kulturelle Vielfalt der Welt.

Mehr Inspiration

Insider-Tipp: Sie sind sich noch nicht sicher, welcher Reisetyp Sie sind? Kein Problem. Unsere Ruefa Reiseexpert:innen beraten Sie individuell und mit viel Erfahrung. Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin online unter ruefa.at/termin. Oder nutzen Sie die Möglichkeit, mittels „Urlaubsmatch Online-Fragebogen“ Ihnen ein individuelles, wunschgerechtes Angebot auszuarbeiten.

Jetzt unseren Fernreise Newsletter mit wertvollen Insider-Tipps rund um traumhafte Urlaubsparadiese abonnieren: Ruefa Fernreise Newsletter. Mit etwas Glück sichern Sie sich einen Reisegutschein im Wert von € 300,-

Die schönsten Orte der Welt – handverlesene Angebote für Ihre nächste Fernreise

Die Vielfalt unseres Planeten ist grenzenlos – und genauso grenzenlos sind die Möglichkeiten, ihn zu entdecken. Ob Klassiker wie Thailand, Dubai oder die USA oder weniger bekannte Juwelen: Diese Destinationen sind alles andere als gewöhnlich.

Afrika

Erleben Sie die Magie der Serengeti und Masai Mara bei einer Safari, folgen Sie der Garden Route entlang Südafrikas spektakulärer Küste oder begegnen Sie Berggorillas im dichten Regenwald Ugandas. Auf Sansibar erwarten Sie traumhafte Strände und das orientalische Flair von Stone Town.

Ruefa Angebotstipp

Traumhaftes Südafrika

Route: Johannesburg – Pretoria – Kruger National Park – Gqeberha – Knysna – Mossel Bay – Oudtshoorn – Kapstadt

11 Nächte in Hotels & Lodges inkl. Flüge ab Wien, Inlandsflug & Transfers lt. Programm, Termine: 03.12.2025 | 04.02.2026,

p.P. ab € 3.849,-*

Zum Angebot

Indischer Ozean

Tauchen Sie ein in die türkisfarbenen Lagunen der Malediven, entdecken Sie die filmreifen Strände der Seychellen oder genießen Sie die kulturelle Vielfalt und landschaftliche Schönheit von Mauritius – ein Paradies für Genießer:innen.

Ruefa Angebotstipp

Malediven – Lhaviyani Atoll – Kuredu Island Resort & Spa

9 Nächte im Doppelzimmer, Beach Villa, Basic All Inclusiv

Flüge ab Wien, Wasserflugzeugtransfer

Termin: z.B. 10.11.2025 – 20.11.2025,

p.P. ab € 3.859,-*

Zum Angebot

Asien

Von spirituellen Retreats in Bali über Teeplantagen und Ayurveda in Sri Lanka bis hin zu Streetfood-Abenteuern in Bangkok und Bootstouren im vietnamesischen Mekong-Delta – Asien ist ein Kontinent voller Kontraste und Überraschungen. Vulkanwanderungen in Indonesien und futuristische Architektur in Singapur runden das Erlebnis ab.

Ruefa Angebotstipp

Bali – Akana Boutique Hotel Sanur****

8 Nächte im Doppelzimmer Superior inkl. Frühstück,

Transfer & Flüge ab/bis Wien

Termin: z.B. 24.11. – 4.12.2025,

p.P. ab € 1.232,-*

Zum Angebot

Orient

Erleben Sie den Glanz Dubais, die kulturelle Tiefe Abu Dhabis oder die märchenhafte Landschaft Omans. Katar beeindruckt mit seiner modernen Skyline und faszinierenden Museen – eine Region, die Tradition und Innovation meisterhaft verbindet.

Ruefa Angebotstipp

Oman – Salalah Rotana Resort*****

10 Nächte im Doppelzimmer mit Gartenblick,

All Inclusive inkl. Flug & Transfer

Termin: z.B. 12.12.2025 – 23.12.2025,

p.P. ab € 2.163*

Zum Angebot

Lateinamerika & Karibik

Spüren Sie das koloniale Flair in Santo Domingo und Havanna, tanzen Sie zu Reggae-Rhythmen in Jamaika oder erkunden Sie die Maya-Ruinen in Mexiko. Panama, Kolumbien und Peru bieten Regenwaldabenteuer, Kaffeeplantagen und kulturelle Höhepunkte wie Machu Picchu – ein Fest für alle Sinne.

Ruefa Angebotstipp

Höhepunkte Panama – Rundreise

7 Nächte pro Person im Doppelzimmer / lt. Programm, inkl. Flug

Termin: z.B. jeden Sonntag von 2.11.2025 bis 19.4.2026;

p.P. ab € 2.185,-*

Zum Angebot

Jede dieser Destinationen bietet einzigartige Erlebnisse – ob Entspannung, Abenteuer oder kulturelle Entdeckungen. Lassen Sie sich auf ruefa.at/fernreisen von unseren spannenden Angeboten inspirieren.

Lust auf eine maßgeschneiderte Empfehlung?

Wir gestalten Ihre Reise mit besonderem Augenmerk auf Qualität, Komfort und außergewöhnliche Erlebnisse – von handverlesenen Hotels bis hin zu einzigartigen Begegnungen. Ruefa ist die erste Anlaufstelle, wenn es um Ihren maßgeschneiderten Traumurlaub geht. Unsere Reiseexpert:innen sind spezialisiert auf individuell zusammengestellte Angebote und Reisekombinationen: Ob besondere Flugklassen, Transfers, exklusive Hotels, private Touren, Verlängerungen oder Zusatzservices – jedes Detail wird mit höchster Sorgfalt arrangiert. Lassen Sie uns gemeinsam den ersten Schritt zu Ihrem nächsten Fernreiseabenteuer machen.

Buchung & Beratung:

Ruefa – immer in Ihrer Nähe

Online-Terminvereinbarung unter ruefa.at/termin

0800 200 400 | info@ruefa.at

Rund um die Uhr auf ruefa.at

*Dynamische Preisgestaltung: Preisbeispiele tagesaktuell, vorbehaltlich Verfügbarkeit.