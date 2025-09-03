Die kleine Malteser-Mischlingshündin Lina (geb. Februar 2017) hat in ihrem bisherigen Leben noch nicht viel Gutes erfahren dürfen. Mit ihren knapp unter kniehohen Maßen bleibt sie oft unauffällig im Hintergrund – ein echtes „zurückhaltendes Mäuschen“. Anfangs zeigt sie sich sehr schüchtern, doch wer Geduld mitbringt, darf erleben, wie neugierig sie nach und nach auf ihre Menschen zugeht.

Vertrauen will wachsen

Lina möchte in ihrem Tempo ankommen und sucht Menschen, die ihr die Zeit geben, die sie braucht. Sie mag es nicht, bedrängt oder angefasst zu werden – Vertrauen muss sich bei ihr behutsam entwickeln. Mit Artgenossen versteht sie sich grundsätzlich gut, solange diese nicht zu stürmisch auf sie zukommen. Rücksicht und ein ruhiges Umfeld sind für sie besonders wichtig.

Noch viel zu lernen

Bisher kennt Lina weder Brustgeschirr noch Leine, auch Stubenreinheit muss sie noch erlernen. Ihre zukünftigen Halter sollten daher Geduld, Erfahrung und Verständnis für einen Hund mit unsicherem Wesen mitbringen.

Wunschzuhause am Land

Für Lina suchen wir ein ruhiges Zuhause in ländlicher Umgebung – idealerweise ein Haus mit sicher eingezäuntem Garten, in dem sie sich frei bewegen kann. Kinder im Haushalt sollten nicht vorhanden sein, da sie Lina nur stressen würden. In einem liebevollen Umfeld mit klarer Struktur hat diese sanfte Hündin die Chance, aufzublühen und endlich anzukommen.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).