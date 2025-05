Film Festival startet neu durch: Sommer, Sounds & Skyliner:

Zum 35. Geburtstag erfindet sich das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz neu: mit frischem Look, neuer Dramaturgie und jeder Menge Musik. Vom 28. Juni bis 31. August 2025 wird der Rathausplatz wieder zur Bühne für große Unterhaltung bei freiem Eintritt.

Was vor über drei Jahrzehnten als sommerliche Kulturidee begann, ist heute ein echtes Wiener Original: Das Film Festival auf dem Rathausplatz begeistert mit hochkarätigem Musikprogramm, kulinarischer Vielfalt und einem urbanen Lebensgefühl. Zum 35. Jubiläum wagt das Festival einen mutigen Schritt in die Zukunft mit neuem Raumkonzept, vielfältigen Side Events und einem Wochenprogramm, das alle Generationen anspricht. Die Stadt Wien schenkt ihren Bewohnern und Gästen damit nicht nur eine Kulturattraktion, sondern einen Ort der Begegnung, der Emotion und der Lebensfreude mitten in der Stadt.

Ein neues Raumgefühl für den Sommer

Weg mit der Tribüne, her mit der Offenheit: Das Film Festival zeigt sich 2025 im frischen Look. Das neue Architekturkonzept setzt auf fließende Übergänge zwischen Kino und Kulinarik. Großzügige Skyliner-Überdachungen spenden Schatten und schaffen urbane Inseln zum Verweilen. 50 neue „Vienas“ – die kultigen Stadtmöbel – laden zum Sitzen, Chillen und Genießen ein. Die neue Bühne am Ring bringt zudem Live-Performances auf den Platz. Das Ergebnis: mehr Platz, mehr Atmosphäre, mehr Festivalfeeling.

Ein Wochenschema mit rotem Faden

Das Filmprogramm bekommt zudem mehr Struktur. Jeder Wochentag steht im Zeichen eines eigenen musikalischen Schwerpunkts. Von klassischer Oper am Sonntag über musikalische Vielfalt unter der Woche bis hin zu Pop- und Rockpower am Wochenende – das neue Schema sorgt für Überblick und Spannung. Namen wie Netrebko, Billie Eilish, Strauss, Styles oder Springsteen garantieren Gänsehaut. Höhepunkte wie Schwanensee in 360° oder das Comeback von Oasis machen den Sommer zur Zeitreise durch die Musikgeschichte.

Mehr als nur Kino – Festival für alle Sinne

Doch auch abseits der Leinwand wird gefeiert! Kinder dürfen beim Kinderopern-Festival staunen oder sich beim Sportprogramm im Rathauspark austoben. Der Jazz Brunch am Sonntag lädt zum Schwelgen ein, Chorabende bringen Gänsehaut-Momente, und bei ENERGY Sunset Beats wird der Platz zum Open-Air-Club. Neue Stimmen zeigen ihr Talent bei Songwriter Sessions, Nostalgie-Sounds sorgen für gute Laune. Und das alles gratis, denn Kultur, die ist für alle da.