Fit für den Schulstart: Gratis VHS-Lern- und Sprachkurse

Mit 6.440 Lernplätzen an den VHS-Sommerlernstationen und 3.312 Sprachkursplätzen bei Interface wird ein starkes Zeichen für faire Bildungschancen gesetzt – heuer erstmals auch für Schulanfänger. Die Anmeldung für das Wiener Sommerlernen 2025 ist bereits möglich. Einem gelungenen Schulstart im Herbst steht damit nichts im Wege.

Ferienzeit und Lernen? In Wien kein Widerspruch, sondern ein Erfolgsmodell. Auch im Sommer 2025 unterstützen die Wiener Volkshochschulen (VHS) und Interface Wien tausende Kinder und Jugendliche mit kostenlosem Förderunterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch. Spielerisch, gezielt und alltagsnah – das Wiener Sommerlernen ist mehr als Nachhilfe. Es ist ein Wegweiser für einen gelungenen Schulstart und ein Ausdruck sozialer Verantwortung.

Lernen mit Leichtigkeit – VHS-Sommerlernstationen

Vom 21. Juli bis 28. August öffnen die VHS ihre Türen für das kostenlose Sommerlernen an 20 Standorten. Schüler der Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen bereiten sich in entspannter Atmosphäre auf das neue Schuljahr oder auf Nachprüfungen vor. Angeboten werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch – mit einem zusätzlichen Fokus auf Sprachförderung: Das Fach „Deutsch Start“, speziell für Kinder mit nicht-deutscher Erstsprache, wurde auf 1.460 Plätze erweitert. Die Lernsettings sind schulstufenübergreifend und stärken nicht nur Wissen, sondern auch Selbstvertrauen. Volksschüler lernen spielerisch in Gruppen, während ältere Schüler gezielt auf Prüfungen vorbereitet werden. Wechsel zwischen Fächern sind möglich, Flexibilität wird großgeschrieben.

Sprache öffnet Türen – Interface-Sommerdeutschkurse

Von 7. Juli bis 14. August finden an sechs Wiener Schulstandorten 222 Deutschkurse statt, die sich an außerordentliche Schüler und Kinder mit Alphabetisierungsbedarf richten. Neu: Erstmals können auch Schulneulinge teilnehmen. Ziel ist es, grundlegende Sprachkenntnisse und alltagsnahe Fähigkeiten zu fördern – vom Sprechen über Basteln bis zum Umgang mit Schere und Stiften. Die zwei- bzw. dreiwöchigen Kurse stärken den Übergang in die Schule oder den Regelunterricht. Die Gruppengröße ist auf 16 Teilnehmer beschränkt, um individuelle Betreuung zu ermöglichen. Neben der täglichen Jause gehören auch Ausflüge und Exkursionen zum pädagogischen Konzept.

Jetzt anmelden und durchstarten

Die Anmeldung online oder direkt an VHS-Standorten ist bereits möglich. Für die Interface-Kurse ist zusätzlich eine Schulbestätigung über den außerordentlichen Status erforderlich. Mit dem Ausbau auf insgesamt 9.752 Plätze setzt Wien ein starkes Zeichen für Bildungsgerechtigkeit – und dafür, dass Lernen auch in den Ferien Freude machen kann. So wird der Schulstart im Herbst gut gelingen.

Weitere Infos und Anmeldung:

VHS Sommerlernstationen: www.vhs.at/lernhilfe-sommer

Online oder bei allen VHS-Standorten möglich.



Interface Deutschkurse: www.interface-wien.at/sommerdeutschkurse

Bis 27.6. online oder persönlich bei