Kulturvielfalt erleben: Bezirksfestwochen im Dritten

Die Bezirksfestwochen in der Landstraße sind längst eine feste Größe im Wiener Kulturkalender. Bis 31. Mai 2025 lädt der 3. Bezirk zu einem bunten Reigen aus Musik, Literatur und Kunst ein – und das bei freiem Eintritt.

Im Mai verwandelt sich jährlich der 3. Wiener Gemeindebezirk in ein lebendiges Kulturzentrum. Die Bezirksfestwochen bieten ein abwechslungsreiches Programm, das von klassischen Konzerten über literarische Lesungen bis hin zu multikulturellen Darbietungen reicht. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger betont: „Wir bieten im Festsaal des Amtshauses ein abwechslungsreiches Kulturprogramm: Von Lesungen bis zur Oper – erleben Sie eine einzigartige Vielfalt!“

Klassik, Tradition und junge Stimmen

Der Festsaal der Bezirksvorstehung Landstraße wird bis 31. Mai zum Zentrum klassischer Musik. Beim „Festwochenkonzert GRg3 Kundmanngasse” präsentieren Schülerinnen und Schüler Solodarbietungen, Klassenperformances, Schulchor, Schulorchester „Kundmann Symphonic“ und Schulbands – Musik von Klassik bis Pop (21.5., 19.30 Uhr, freie Spende). Eintritt: freie SpendeDie Veranstaltungen bieten einen Einblick in die Wiener Musiktradition und sind ein Muss für Klassikliebhaber. Im Jahr des 200. Jubiläums des Walzerkönigs Johann Strauss ist vor allem das Konzert „Johann Strauss zum Geburtstag auf der Landstraß‘n“ (27.5., 19 Uhr, Eintritt frei) ans Herz zu legen.

Multikulturelle Vielfalt musikalisch erleben

Die Bezirksfestwochen zeichnen sich durch ihre multikulturelle Ausrichtung aus. Am 24. Mai um 18 Uhr Uhr findet im Festsaal der Bezirksvorstehung das „Dialog der Kulturen – Friedenskonzert“ statt. Künstler aus verschiedenen Ländern feiern dabei die verbindende Kraft der Musik. Zudem präsentiert der Verband der Polen in Österreich „Strzecha“ am 26. Mai um 19 Uhr das Konzert „Musik ohne Grenzen“, das Werke von Komponisten verschiedener Herkunft umfasst.

Jetzt noch anmelden

Die Veranstaltungen der Bezirksfestwochen sind meist kostenlos, jedoch ist für einige Konzerte eine Anmeldung erforderlich. Interessierte können sich über die jeweiligen Veranstaltungsseiten oder per E-Mail anmelden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Kultur in der Nähe zu erleben und sich von der Vielfalt des Programms begeistern zu lassen.

Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf der Website der Kultur im Dritten: www.kulturimdritten.at