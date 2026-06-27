Fit für die Sommer-Saison im Skate-Park Penzing!

Schleifen, lackieren, skaten: Zum Auftakt der 6. Ehrenamtswoche krempelten Schüler im Skatepark Penzing die Ärmel hoch. Unter dem Motto „Skate & Renovate“ lernten sie die beliebte Outdoor-Skateanlage instand zu halten packten mit an.

Die Aktion ist eines von über 80 Projekten, bei denen mehr als 3.400 Schüler von der Volksschule bis zur Oberstufe in ganz Wien ehrenamtlich aktiv sind. In Penzing waren Schüler der 4B aus der Mittelschule vom Bildungscampus Christine Nöstlinger mit dabei.

Elan am Skateplatz

„Es ist großartig zu sehen, mit wie viel Elan und Begeisterung Wiens Jugend hier anpackt”, betonte Bildungsstadträtin Bettina Emmerling. Begeistert auch Bezirkschefin Michaela Schüchner: “Dass sich die Schülerinnen und Schüler so engagiert für den Erhalt des Skateparks einsetzen, verdient großen Respekt und stärkt das Miteinander in Penzing. Immerhin ist der Skatepark ein zentraler Treffpunkt in unserem Bezirk.“

Vizebürgermeisterin Emmerling und Bezirkschefin Schüchner beim Kick off der Ehrenamtswoche im Zeit!Raum Skatepark (Bild: Stadt Wien/Bohmann).

Rost befreit & abgeschliffen

Der Skatepark Penzing wird jährlich von 25.000 Menschen genutzt. Betreut wird er von Zeit!Raum – Verein für soziokulturelle Arbeit. Um die Anlage sicher und attraktiv zu halten, unterstützten die Schüler der 4B bei wichtigen Instandhaltungsarbeiten: Die sogenannten „Copings“ (die stark beanspruchten Metallkanten an den Rampen) wurden von Rost befreit, abgeschliffen und für die neue Schutzlackierung vorbereitet.

Teamwork zählt

Da bei der Arbeit Teamwork gefragt ist, wurde die Klasse aufgeteilt: Während eine Gruppe handwerklich arbeitete, erhielt die andere in einem betreuten Workshop eine Einführung in das Skaten. Koordiniert wurden die Arbeiten von Angelika Domanov, der Geschäftsführerin des Vereins Zeit!Raum.