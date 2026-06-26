WM-Orakel prophezeit Niederlage gegen Algerien!

Wenn im Haus des Meeres das Fußballfieber ausbricht, sind es nicht nur die Besucher, die mitfiebern. Auch einige tierische Bewohner werden zu gefragten Experten – und beweisen erstaunliches Gespür für die Ergebnisse der WM.

Zum Auftakt der österreichischen WM-Reise standen die beliebten Kattas vor ihrer ersten großen Herausforderung: Österreich gegen Jordanien. Mit neugierigen Blicken und sicherem Instinkt entschieden sie sich für die rot-weiß-rote Mannschaft – und sollten damit goldrichtig liegen. Der korrekte Tipp sorgte für Begeisterung unter den Fans und machte die Lemuren auf Anhieb zu den Stars des tierischen WM-Orakels.

Die Kattas hatten einen Österreich-Sieg gegen Jordanien prognostiziert (Bild: Haus des Meeres)..

Beim darauffolgenden Gruppenspiel gegen Argentinien lag die Verantwortung dann in den gefiederten Krallen eines anderen Experten. Der Decken-Toko hatte die schwierige Aufgabe, zwischen Fan-Herz und Favoritenrolle zu wählen. Trotz aller Hoffnungen auf einen österreichischen Erfolg entschied sich der Vogel für Argentinien. Eine Prognose, die zwar viele Fans enttäuschte, sich am Ende jedoch als treffend erwies.

Tipp auf Algerien

Während die österreichische Mannschaft nun um den Einzug ins Sechzehntelfinale kämpft, steigt auch im Haus des Meeres die Spannung. Das letzte und entscheidende Gruppenspiel gegen Algerien steht bevor – und erneut mussten tierische Experten ihre Einschätzung abgeben. Diesmal fiel die Wahl auf die südamerikanischen Krokodiltejus. Mit großem Eifer machten sie sich ans Orakeln und tippten schließlich auf einen Sieg Algeriens.

Daumen sind fest gedrückt

Ob die Reptilien ebenso treffsicher sind wie ihre tierischen Vorgänger, wird sich am Sonntag, dem 28. Juni 2026, zeigen. Die Crew des Haus des Meeres hofft jedenfalls auf ein starkes Finale der österreichischen Mannschaft und das Weiterkommen in die K.-o.-Phase. Die Daumen sind gedrückt – bei Mensch und Tier gleichermaßen.

Auch im Haus des Meeres wird mitgefiebert, hier bei Österreich-Argentinien (Bild: Haus des Meeres).

Begleitet werden die tierischen Vorhersagen von Manu und Jeff, die die spannenden Orakel-Momente für die Social-Media-Kanäle des Haus des Meeres festhalten. Dort können Fans die aktuellen Prognosen laufend mitverfolgen und hautnah erleben, wie die tierischen Experten ihre Entscheidungen treffen.