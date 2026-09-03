Floridsdorfer Brücke wieder uneingeschränkt befahrbar

Rechtzeitig vor Schulbeginn wird die Floridsdorfer Brücke am 5. September wieder komplett benutzbar sein.

Langfristige Sicherung der Verkehrsinfrastruktur

Die umfassenden Instandsetzungsarbeiten an der Floridsdorfer Brücke werden plangemäß abgeschlossen. Damit steht eine der wichtigsten Donauquerungen zwischen dem 20. und 21. Bezirk, die täglich von zahlreichen Auto-, Rad- und Öffi-Fahrern genutzt wird, rechtzeitig zum Schulbeginn wieder ohne Einschränkungen für den Verkehr zur Verfügung. Die Arbeiten wurden trotz der technischen Komplexität unter Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgreich und zeitgerecht umgesetzt.

Erneuerung von Fahrbahnübergängen

Im Zuge des Projekts wurden seit Juli insgesamt sechs Fahrbahnübergangskonstruktionen in den Dehnfugen mit einer Gesamtlänge von rund 202 Metern erneuert. Diese Baumaßnahmen waren notwendig, um die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Bauwerks sicherzustellen.

Sanierung der Gleisanlagen Linie 31

Weiters wurden lokale Instandsetzungen am Tragwerk sowie Betoninstandsetzungen an den Widerlagern und Stützen vorgenommen. Durch diese Arbeiten konnte die bauliche Substanz der Brücke nachhaltig verbessert und ihre Lebensdauer verlängert werden. Parallel zu den Arbeiten auf der Brücke wurden die Gleisanlagen der Straßenbahnlinie 31 saniert.

„Mit dem planmäßigen Abschluss der Arbeiten haben wir eine wichtige Investition in die Wiener Verkehrsinfrastruktur erfolgreich umgesetzt. Die Floridsdorfer Brücke kann rechtzeitig zum Schulbeginn wieder vollständig genutzt werden. Damit profitieren alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer von einer leistungsfähigen und sicheren Verbindung über die Donau.“

…so Wolfgang Strenn, Leiter der Abteilung Brückenbau und Grundbau der Stadt Wien.