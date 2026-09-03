Parken war gestern: Auf der Garage wird gesportelt

Aus Asphalt wird ein Sportboden: Das Dach der WIPARK-Garage in der Viktoriagasse wird saniert und künftig stärker für Bewegung genutzt. Auch Schulen sollen die Fläche nutzen können.

In dieser Garage geht es künftig nicht nur ums Parken: Auf dem Dach der WIPARK-Garage in der Viktoriagasse 4 wird aufgerüstet. Der bestehende Asphalt weicht einem modernen EPDM-Sportboden, dazu kommen Pflanzentröge und Sitzbänke. So soll aus dem Dachdeck ein attraktiver Sport- und Bewegungsort werden.

Auch für Schulen geplant

Besonders spannend: Auch Schulen sollen den neuen Sportplatz benützen können. Damit bekommt die bestehende Infrastruktur im dicht bebauten 15. Bezirk einen zusätzlichen Zweck – Sport findet dort statt, wo sonst Autos stehen.

Die Garage in der Viktoriagasse beherbergt 131 Stellplätze (Bild: BV 15).

Doch bevor gespielt und trainiert werden kann, wird saniert. Die oberste Decke der Parkgarage wird instand gesetzt, außerdem wird die Absturzsicherung des Dachdecks ertüchtigt.

Mehr Grün für die Gasse

Auch an der Fassade tut sich etwas: Die Fassadenbegrünung in der Viktoriagasse wird erneuert. Das Projekt verbindet Sanierung, zusätzliche Nutzung und Begrünung. Das freut Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht: „Die Sanierung sorgt für eine Benützung der Parkgarage für Schulen und unterstützt bei der Einhaltung der Wiener Klimaziele.“