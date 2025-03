Frühlings-Fieber an der VHS: Wissen, Bewegung und Geschmack

Mit frischem Schwung in den Frühling: Die VHS Wien bieten ein buntes Programm, das Körper, Geist und Gaumen in Blüte setzen. Ob Wildkräuterwanderung, Tanzkurs oder kulinarische Abenteuer – hier blüht die Weiterbildung auf!

Der Frühling steht vor der Tür, und mit ihm erwacht nicht nur die Natur, sondern auch die Lust auf Neues. Die Wiener Volkshochschulen (VHS) laden alle Wissbegierigen ein, sich in der neuen Jahreszeit von einem abwechslungsreichen Kursangebot inspirieren zu lassen. Vom sportlichen Auspowern über sprachliche Entdeckungsreisen bis hin zu kreativen und kulinarischen Erlebnissen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Geschäftsführer Herbert Schweiger bringt es auf den Punkt: „Unser Frühjahrsprogramm bietet für jeden Geschmack und jedes Interesse etwas Passendes.“ Die VHS möchten mit ihren Kursen nicht nur den Geist anregen, sondern auch Körper und Seele in Schwung bringen.

Mit Bewegung aufblühen

Wer sich aktiv in den Frühling starten möchte, findet an der VHS zahlreiche Angebote, um den Körper fit zu halten und gleichzeitig Spaß zu haben. Neben klassischen Kursen wie Yoga, Pilates oder Tai Chi sorgen auch modernere Fitness-Trends für Abwechslung. So werden beispielsweise Hula Hoop-Kurse angeboten, bei denen der Reifen nicht nur für Lacher sorgt, sondern gleichzeitig die Bauch- und Rückenmuskulatur stärkt. Auch Tanzbegeisterte kommen mit Streetdance und Hip Hop voll auf ihre Kosten – hier zählt nicht Perfektion, sondern die Freude an rhythmischen Bewegungen und coolen Beats.

Hula Hoop, 3.4.–5.6.2025, 19.30–20.30 Uhr, VHS Neu-Stammersdorf, Brünner Straße 219/2A, 1210 Wien, Kosten: € 62,–

3.4.–5.6.2025, 19.30–20.30 Uhr, VHS Neu-Stammersdorf, Brünner Straße 219/2A, 1210 Wien, Kosten: € 62,– Streetdance und Hip Hop für Erwachsene, 1.4.–20.5.2025, 19.30–21 Uhr, VHS Seestadt, Janis-Joplin-Promenade 18, 1220 Wien, Kosten: € 85,–

1.4.–20.5.2025, 19.30–21 Uhr, VHS Seestadt, Janis-Joplin-Promenade 18, 1220 Wien, Kosten: € 85,– Roundnet – Spikeball für Jugendliche (10-13 Jahre), 2.4.–14.5.2025, 17–18 Uhr, Volksschule Galileigasse 3, 1090 Wien, Kosten: € 49,–

Sprachgeflüster im Frühlingswind

Ein weiterer Schwerpunkt des Frühjahrsprogramms liegt auf dem Erlernen neuer Sprachen. Mit einem Angebot von rund 50 Sprachen, das neben den Klassikern auch exotischere Varianten wie Thailändisch oder Suaheli umfasst, bleibt kein Sprachherz unberührt. Besonders originell ist der Wiener Dialektkurs, der von humorvollen Ausdrücken bis zu regionalen Eigenheiten reicht. Ob online oder vor Ort – mit Sprachkursen wird nicht nur der Wortschatz erweitert, sondern auch das interkulturelle Verständnis gestärkt.

Wiener Dialekt, Deutsch B1-C2, 8.5.–22.5.2025, 18.30–20.30 Uhr, VHS Alsergrund, Galileigasse 8, 1090 Wien, Kosten: € 34,–

Kreativität sprießen lassen

Für alle, die ihre künstlerische Ader entdecken oder vertiefen möchten, bieten die VHS kreative Workshops an. Ob beim Buchbinden, Schnitzen von Holzreliefs oder dem Drehen von Dokumentarfilmen – hier können Teilnehmer ihr individuelles Talent entfalten und zugleich handwerkliche Fähigkeiten erlernen. Die Kurse zeigen, wie vielfältig und faszinierend der kreative Ausdruck sein kann und wie man traditionelle Techniken mit modernen Ideen kombiniert.

Buchbinden: Reisejournal selbst gestalten – Ihr persönliches Abenteuerbuch, 5.4.2025, 10–15 Uhr, VHS Ottakring, Ludo-Hartmann-Platz 7, 1160 Wien, Kosten: € 46,–

5.4.2025, 10–15 Uhr, VHS Ottakring, Ludo-Hartmann-Platz 7, 1160 Wien, Kosten: € 46,– Holzrelief schnitzen – Anfänge, 5.5.–9.5.2025, 15–18 Uhr, Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien, Kosten: € 201,–

5.5.–9.5.2025, 15–18 Uhr, Die Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien, Kosten: € 201,– Dokumentarfilm, 5.5.–26.5.2025, 17–21.30 Uhr, VHS Polycollege Johannagasse, Johannagasse 2, 1050 Wien, Kosten: € 262,–

Kulinarischer Frühlingszauber

Nicht zuletzt verwöhnt das kulinarische Angebot die Sinne. In Workshops wie „Miso selbst gemacht“ oder Kräuter-Spaziergängen erfahren Teilnehmer, wie man mit frischen, saisonalen Zutaten gesund und lecker kocht. Auch die Zubereitung von japanischen Matcha-Desserts bietet einen spannenden Einblick in die Welt der Fermentation und moderner Küche. Diese Kurse verbinden Genuss mit Wissensvermittlung und laden dazu ein, den Frühling mit neuen Geschmackserlebnissen zu feiern.

Miso selbst gemacht, 8.5.2025, 18–20.30 Uhr, VHS Landstraße, Hainburger Straße 29, 1030 Wien, Kosten: € 41,– (zzgl. ca. € 20,– Materialkosten)

8.5.2025, 18–20.30 Uhr, VHS Landstraße, Hainburger Straße 29, 1030 Wien, Kosten: € 41,– (zzgl. ca. € 20,– Materialkosten) Wildpflanzen zum Kochen und für die Gesundheit -Kräuter-Spaziergang in Wien, 2.5.2025, 15–17 Uhr, Simmering, außer Haus, 1110 Wien, Kosten: € 16,–

2.5.2025, 15–17 Uhr, Simmering, außer Haus, 1110 Wien, Kosten: € 16,– Japanische Matcha-Desserts, 9.5.2025, 17–21 Uhr, VHS Hernals, Rötzergasse 15, 1170 Wien, Kosten: € 41,– (zzgl. ca. € 15-20,– Materialkosten)

Die detaillierten Kursinformationen finden Sie auf der Webseite der Wiener Volkshochschulen unter www.vhs.at