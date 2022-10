Geld für Bürgerideen auf der Wieden

Was im letzten Jahr einstimmig in der Bezirksvertretung beschlossen wurde, wird im Herbst Realität: Die Wieden bekommt ihr partizipatives Bürgerbudget. Mit dem Jugend- und dem Parkparlament gibt es im Vierten schon seit Jahren erfolgreiche Beteiligungsformate. Nun sollen alle Anrainer bei der Budgetgestaltung mitreden ­können.

Mitmachen

„Wir möchten mit den Anwohnerinnen und Anwohnern Veränderungen vor Ort diskutieren. Die besten Ideen entstehen im Dialog“, so die Wiedner Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl. Ab sofort haben alle Wiedner die Möglichkeit, sich online an der Diskussion zu beteiligen. Unter mitgestalten.wien.gv.at können in den nächsten Tagen noch Ideen eingereicht werden.

Auch direkt vor Ort gibt es dazu die Möglichkeit. Am Montag, 10. Oktober um 16 Uhr im Alois-Drasche-Park. Danach werden die Ideen auf ihre Umsetz­barkeit überprüft. „Natür­lich müssen wir uns auch ansehen, ob die Vorschläge umsetz­bar sind. Kann man an der gewünschten Stelle tatsächlich einen Baum pflanzen – oder verlaufen dort Leitungen im Untergrund?“, so Halbwidl. Auf Basis dieser Betei­ligung wird das Budget für das kommende Jahr auf der Wieden festgelegt.